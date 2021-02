01.02.2021 18:45 Uhr

„Geissens“: Robert gönnt sich zwei neue teure Luxus-Karossen

Aktuell leiden viele Menschen unter den wirtschaftlichen Einbrüchen der Corona-Krise. Bei den Geissens läuft aber alles wie gehabt und Robert Geiss gönnt sich zwei neue Autos.

Robert Geiss hat sich zwei neue Autos gekauft und genau diese werden in einer neuen Doppelfolge von „Die Geissens“ geliefert. Ein neuer Urus und ein weiterer Rolls Royce sollen den Fuhrpark der Familie ergänzen.

Zwei neue Autos

Beim Felgenwechsel wird ein – nicht unerheblicher – Schaden an einem der Reifen festgestellt. Der Reifen ist somit ein Totalschaden und muss komplett ausgewechselt werden.

Da es schon spät ist, wird dieser spontan mit einem Helikopter aus Monaco eingeflogen. Das ist selbst für Robert eine etwas außergewöhnlich dekadente Art der Problemlösung. Nachdem Shania und Davina für ihre Mutter einkaufen waren, kann Carmen mit den Vorbereitungen für ein großes Festmahl beginnen – es sind wieder einmal Freunde der Familie eingeladen und die Geissens sind schließlich bekannt dafür, herzliche und aufmerksame Gastgeber zu sein.

Auch Davina bekommt ein neues Auto

Für Davina ist der Tag eine Achterbahn der Gefühle. Nachdem sie zuerst voller Freude über ihr neues und viel größeres Bett ist, überkommen sie die Emotionen, als sie ihr erstes eigenes Auto verabschieden muss. Die Trauer ist zum Glück nicht von Dauer, ein Ersatz für die älteste Tochter steht schließlich bereits in den Startlöchern.

Eine neue Immobilie?

Die Geissens sind am Gardasee und wollen das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Sie treffen ihren Innenausstatter in einem schicken Hotel, um Ideen für ihr neu gekauftes Apartment in Monaco zu besprechen.

Denn Robert und Carmen Geiss denken über Investments in der Region nach. Um dafür eventuell erforderliche Baugenehmigungen schnell bewilligt zu bekommen, sind gute Kontakte wichtig. So treffen die Geissens auf den Bürgermeister des Ortes.

Doch Robert wäre nicht der Geschäftsmann, der er nun mal ist, wenn er nicht auch hier einen Weg finden würde, das Ruder wieder rumzureißen. Und da bekanntlich nach der Arbeit das Vergnügen kommt, fährt die gesamte Familie mit ihrer Yacht nach Venedig. Dort angekommen verfällt Carmen in einen kleinen Shoppingwahn, während Robert nichts anderes übrigbleibt, als geduldig zu warten.

„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ immer montags um 20:15 in Doppelfolgen bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss bei tvnow.de verfügbar.