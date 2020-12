23.12.2020 08:55 Uhr

Geldwäsche bei Sophia Thomalla

An Kohle dürfte es Sophia Thomalla nicht mangeln. Doch wie viel schmutziges Geld steckt dahinter? Das hat die Geschäftsfrau nun bei Instagram gezeigt.

Sophia Thomalla (31) hat gleich mehrere Standbeine. Immerhin ist die Berlinerin auch ein echtes Allroundtalent. Schauspielerei, lukrative Jobs als Model und Gesellschafterin eines Digital-Startups – über zu wenig Knete auf dem Konto dürfte sich die Granate wohl nicht beschweren können.

Sophia Thomalla beim “Haushalt“

Auch an Humor mangelt es Sophia offensichtlich nicht. Auf Instagram hat die Freundin von Fußballer Loris Karius nun gezeigt, was sie mit ihrem Geld sonst so treibt, wenn sie es nicht gerade ausgibt oder wie bei der “Ein Herz für Kinder“-Gala für den guten Zweck spendet. Auf dem Post ist zu sehen, wie die “Betonrausch“-Darstellerin in der Küche ihren “Haushalt“ erledigt.

Ordentlicher Umgang mit dem Geld

In Sophias Fall bedeutet das: Geld waschen und anschließend in Form zu bügeln. Ein ordentlicher Umgang mit Geld will eben gelernt sein. Dass die schöne Berlinerin auf dem Bild ein hautenges Kleid trägt, wird bei all dem heißen Schotter schon fast zur Nebensache. “Mir wird’s nicht langweilig in Quarantäne. Hab ne Menge zu tun. Das bisschen Haushalt…“, so die 31-Jährige zu dem Post.

Follower bewerben sich als Haushälter

Da möchte man sich doch glatt als Haushaltshilfe bewerben. “Ich suche noch einen Job als ‚Putzmann‘. Bewerbung ist raus“, lautet zum Beispiel der Kommentar eines männlichen Fans. “Kann ich bei Dir auf 450.0000 €-Basis arbeiten?“, schreibt ein anderer Anhänger.

Galerie

Sophia Thomalla zeigt, wies geht

“Da fällt mir ein: Ich muss heute auch noch Geld waschen!!!“, scherzte zudem ein anderer. Mit dem Post zeigt Sophia Thomalla jedenfalls, dass man auch während der tristen Quarantäne-Zeit nie seinen Humor verlieren sollte. Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr hat die Fitnessgranate eine Menge Selbstironie bewiesen, als sie gefühlt auf jeder Insta-Story einen Schokoriegel in der Hand gehalten hatte. (JuC)