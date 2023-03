Im Heim-Fitnessstudio Gemeinsam fit! Kim Kardashian & Kelly Rowland trainieren zusammen

Bang Showbiz | 03.03.2023, 18:00 Uhr

Kim Kardashian enthüllte, dass sie gemeinsam mit Kelly Rowland trainiert.

Die 42-jährige Prominente ging am Donnerstag (2. März) in die sozialen Medien, um ein Spiegel-Selfie von sich selbst und der ehemaligen 42-jährigen Destiny’s Child-Sängerin Kelly zu veröffentlichen, wobei sie feststellte, dass es „nichts besseres“ als ein Training mit einer Freundin im eigenen Heim-Fitnessstudio geben würde.

„Es gibt nichts Schöneres, als mit Freunden zu trainieren“

Auf ihrem Account auf Instagram schrieb der Reality-TV-Star: „Es gibt nichts Schöneres, als mit Freunden zu trainieren, um einen motiviert zu halten [Kuss-Emoji].“ Die ‚Stole‘-Hitmacherin hatte ihr Outfit mit dem von Kim abgestimmt, wobei sich beide Stars für schwarze Trainingsklamotten entschieden und die ehemalige „X Factor“-Jurorin den Schnappschuss selbst teilte und mit einem Kommentar antwortete.

Auch Trainerin Senada Greca ist mit dabei

Kelly schrieb in ihrer eigenen Instagram-Story: „FAKTEN!!!“ Zu dem „Kardashians“-Star und der Musikerin gesellte sich zudem ihre Personal Trainerin Senada Greca, die ihren 347 Millionen Followern einen Einblick in ihre Trainingsroutine gab und einen Schnappschuss von sich selbst beim Gewichtheben postete. Die SKIMS-Geschäftsfrau Kim, die von 2014 bis 2021 mit Rapper Kanye West verheiratet war und mit ihm die Kinder North (9), Saint (7), Psalm (5) und den dreijährigen Chicago großzieht, soll derzeit bis zu zwei Stunden am Tag trainieren.