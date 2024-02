Ein Termin jagt den nächsten Gemeinsames Backbuch: Ross Antony ist mit Mama Vivien auf Promo-Tour

Ross Antony und Mama Vivien haben gemeinsam den Semperopernball in Dresden besucht. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.02.2024, 16:31 Uhr

Kuchen, Kekse und Co. sind seine große Leidenschaft: Nun veröffentlicht Sänger Ross Antony zum dritten Mal ein Backbuch - dieses Mal mit seiner Mutter Vivien. Derzeit sind die beiden auf Buch-Tour unterwegs.

Dass der deutsch-britische Entertainer und Sänger Ross Antony (49) auch passionierter Bäcker ist, ist kein Geheimnis. 2020 stand er im Finale bei "Das große Promibacken", anschließend veröffentlichte er zwei Backbücher. Das Backen ist für den Schlagersänger aber nicht nur ein Hobby – sondern auch eine Leidenschaft, die er mit seiner Mutter Vivien Catterall (82) teilt. Und auch aus seiner Liebe zu ihr macht Antony keineswegs ein Geheimnis.

Video News

Schon in Kindheitstagen verbrachte Antony gemeinsame Zeit beim Backen mit seiner Mama. Und so ist das Thema seines neuen Buchs nur wenig überraschend: "Backen mit Ross und Mama Vivien" heißt das Werk. Darin teilen Mutter und Sohn ihre liebsten Rezepte – von britischen Klassikern wie Scones, Shortbread Biscuits oder Walisischem Butterkuchen bis zu internationalen Favoriten -, aber auch viele persönliche Anekdoten und Erinnerungen.

Buch-Tour "rührt" Ross Antony und Mutter Vivien

Seit einigen Tagen sind die beiden auch gemeinsam auf Buch-Tour unterwegs durchs Land: "Meine Mama und ich sind ganz gerührt, wie lieb ihr seid", schwärmt der Schlagersänger in einem Instagram-Post. Dazu teilte er mehrere Fotos, die das Mutter-Sohn-Duo gemeinsam zeigen. Aber nicht nur Bücher haben die beiden in den letzten Tagen signiert: Am Freitag (23. Februar) stand auch ein Besuch des Semperopernballs in Dresden an! Antony führte die 82-jährige Vivien zu der prestigeträchtigen Veranstaltung aus – und sie hatte sichtlich Spaß.

In den kommenden Tagen soll es weiter mit der Buch-Tour gehen, wie Antony in seinem Instagram-Post ankündigt. Unter anderem sind die beiden in verschiedenen TV-Shows zu Gast und veranstalten Signierstunden in Hamburg und Düsseldorf.

"Backen mit Ross Antony und Mama Vivien" (28 Euro) erscheint am 27. Februar 2024 im EMF Verlag.