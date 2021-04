Gemeinsames Filmvergnügen: So gelingt der Netflix-Abend mit Freunden

Netflix kann man auch zusammen mit Freunden schauen, die sich gerade an einem anderen Ort aufhalten. (wue/spot)

15.04.2021 19:53 Uhr

Während Amazon Prime Video und Disney+ hauseigene Möglichkeiten bieten, um mit Freunden online Serien und Filme zu schauen, müssen Netflix-Nutzer einen kleinen Umweg einschlagen.

Während der Corona-Pandemie bleibt Freunden oftmals nur die Möglichkeit, über das Internet gemeinsam Filme oder Serien zu schauen – zum Beispiel über die „Watch Party“-Funktion von Amazon Prime Video oder „GroupWatch“ bei Disney+. Netflix-Nutzer bekommen bei dem Streaming-Riesen leider keine hauseigene Möglichkeit, um die Inhalte gemeinsam online zu streamen. Es gibt aber kleine Umwege, um dies doch bewerkstelligen zu können. Grundsätzlich gilt: Jeder Teilnehmer braucht dafür einen eigenen Account. Dann können Nutzer synchron einen Film genießen, die Wiedergabe beliebig pausieren, nebenbei chatten und mehr.

Browser-Erweiterung sei Dank

Gruppen, die sich nicht am gleichen Ort befinden, können gemeinsam bei Netflix Inhalte anschauen, wenn sie zuvor Browser-Erweiterungen installieren beziehungsweise entsprechende Tools nutzen. Besonders zwei Alternativen sind verbreitet: „Teleparty“ und „StreamParty“. Erstere wurde als „Netflix Party“ bekannt und kommt in Googles Chrome-Browser und via Microsoft Edge zum Einsatz. „StreamParty“ können User in Chrome und Mozilla Firefox verwenden. Bei beiden Varianten ist die Bedienung einfach:

Bei „Teleparty“ müssen Nutzer zunächst die Erweiterung installieren. Dann sollte neben der Adresszeile des Browsers ein „TP“-Button erscheinen. Nun loggt sich der Nutzer bei Netflix ein, sucht einen Film oder eine Serie aus und startet das Video. Nach einem Klick auf den Button und auf „Start Party“ erhalten User einen Link, mit dem sie dann Freunde, die die Erweiterung ebenfalls installiert haben, einladen können. Öffnen jene den Link, werden sie zu Netflix weitergeleitet. Nach einem Klick auf den Button sollten sie dann automatisch der Party beitreten. Unterstützt werden neben Netflix auch Inhalte von Disney+ und der US-Angebote Hulu und HBO.

Für „StreamParty“ benötigen Nutzer die Erweiterung und einen Account, der grundsätzlich kostenlos ist. Aktuell werden hier die Anbieter Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Joyn und YouTube unterstützt. Nach dem Aufrufen wählen User einen der Anbieter aus und starten dann ein Video im jeweils nun erscheinenden Fenster. Die Party kann daraufhin entweder auf öffentlich oder privat eingestellt werden. Nun noch einen Namen vergeben und schon können Nutzer auch hier einen Link an ihre Freunde versenden. Bei einer kostenlosen Mitgliedschaft können User „StreamParty“ allerdings nur bis zu vier Stunden im Monat und mit bis zu drei Freunden in privaten Gruppen nutzen. Für eine unbegrenzte Zeit und weitere Teilnehmer werden mindestens vier Euro pro Monat oder neun Euro für drei Monate fällig.