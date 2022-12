Im Interview mit "Bunte" Familienplanung bei Sarah Connor: Wird sie etwa noch einmal Mama? Sarah Connor findet klare Worte in Sachen Baby-Planung. Die 42-jährige Sängerin hat mit ihrem Ex-Mann Marc Terenzi den Sohn Tyler (18) und die Tochter Summer (16) sowie mit ihrem neuen Ehemann Florian Fischer (48) die Tochter Delphine (11) und Sohn Jax (5). Eine Groß- und Patchworkfamilie hat Sarah also ohnehin schon. Will sie etwa noch […]