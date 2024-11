Für kühle Temperaturen Gemütlichkeit mit Style: Flauschige Jacken haben Saison

Teddyjacken eignen sich ideal für die kalten Monate. (paf/spot)

SpotOn News | 21.11.2024, 22:15 Uhr

Wenn in den Herbst- und Wintermonaten die Temperaturen sinken, kommen flauschige Jacken zum Einsatz. Egal ob Teddy-Weste oder Fellmantel: Mit diesen Hinguckern wird es Fashion-Begeisterten nicht kalt.

Die kalten Monate sind die Zeit der Gemütlichkeit: Sich bei einem Kaffee aufzuwärmen oder ein Buch bei regnerischem Wetter zu genießen, gehört zum Herbst und Winter dazu. Auch in der Mode wird es jetzt kuschelig. Teddy- und Felljacken sowie flauschige Mäntel und Westen schützen stylisch vor der Kälte.

An wärmeren Tagen: Der Mantel mit Fellbesatz

Fashion-Influencerin Teresa Ganser präsentierte auf Instagram ein leichtes Mantel-Modell für mildere Tage. Nur an dem Kragen und den Ärmeln sorgte der dunkelbraune Fellbesatz für Volumen. Dazu passte ihr helles Ensemble aus einem Satin-Top und einer Stoffhose, das dem Look Eleganz verlieh. Um ihren weißen Shopper band die Content Creatorin ein braun-weiß-gestreiftes Tuch. Zusammen mit der Sonnenbrille in ihren Haaren weckte sie in Paris Erinnerungen an den Spätsommer.

Moderner Cowgirl-Look

Elsa Hosk (36) war mit ihrem Outfit dagegen bereit für eine Auszeit auf einer Ranch. Das Model strahlte für eine Fotostrecke auf Instagram in einer Felljacke mit braunen und weißen Kuhflecken. Ihre dunkelblaue Jeans und die braune Fransentasche machten den Cowgirl-Look perfekt. Ihre Nägel stimmte sie mit einer schokobraunen Maniküre auf ihre Kombination ab. Die blonde Mähne band sie sich streng zusammen, sodass ihre goldenen Ohrringe zum Vorschein kamen.

Plüschiges Trio

Kuscheliger geht es kaum: Fashion-Bloggerin Caro Daur (29) entschied sich für gleich drei Fell-Teile, wie sie auf Instagram zeigte. Über einen hellen Rollkragen-Pullover zog sie eine lange Teddy-Weste in Dunkelbraun. Die Weste ergab mitsamt dem plüschigen Bucket Hat und einem Paar Teddy-Handschuhen ein perfektes Match. Eine weiße Hose in weitem Schnitt rundete die Kombination ab.