11.01.2021 07:20 Uhr

„General Hospital“-Star John Reilly ist gestorben

US-Star John Reilly ist mit 84 Jahren gestorben. Bekannt war er vor allem für seine Rollen in "General Hospital" und "Beverly Hills, 90210".

US-Schauspieler John Reilly (1936-2021) ist am Samstag gestorben. Er wurde 84 Jahre alt. Seine Tochter, Social-Media-Star Caitlin Reilly, gab die Nachricht vom Tod ihres Vaters am Sonntag auf Instagram bekannt. Eine Todesursache nannte sie nicht.

„John Henry Matthew Reilly AKA Jack. Das hellste Licht der Welt ist erloschen“, schrieb sie zu einem Papa-Tochter-Throwback-Foto. „Stell dir den besten Menschen auf der Welt vor. Und jetzt stell dir vor, dass diese Person dein Vater ist. Ich bin so dankbar, dass er meiner war. Ich bin so dankbar, dass ich ihn lieben durfte. Ich bin so dankbar, dass ich es rechtzeitig geschafft habe, ihn zu halten und mich zu verabschieden“, so Caitlin Reilly weiter. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was kommen wird, aber ich weiß, dass er bei mir sein wird“, fügte sie hinzu. „Ich liebe dich für immer, Daddy.“

Bekannt war John Reilly vor allem für seine Rolle in „General Hospital“ (seit 1963). 2008 war er als Gaststar im Spin-off „General Hospital: Night Shift“ zu sehen. 2013 verkörperte er ein letztes Mal Sean Donely. Auch in den Erfolgsserien „Beverly Hills, 90210“ (1990-2000) und „Dallas“ (1978-1991) hatte er wiederkehrende Rollen.

(ili/spot)