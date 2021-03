George Clooney bringt seinen Zwillingen schlimme Sachen bei

23.03.2021 13:20 Uhr

Hollywoodstar George Clooney bringt seinen Kindern "schreckliche Dinge" bei, die "ihre Mutter schockieren".

Der „Midnight Sky“-Star hat mit seiner Frau Amal Clooney die dreijährigen Zwillinge Ella und Alexander und sagte, dass er seine Liebe für Streiche an die Kleinen weitergibt, indem er ihnen die besten Streiche beibringt, die sie ihrer ahnungslosen Mutter spielen können.

Immer wieder Mama ärgern

George Clooney sagte: „Mein ganzer Job ist es wirklich, ihnen schreckliche Dinge beizubringen. Und ich genieße es, meinen Kindern Dinge beizubringen, die ihre Mutter schockieren. Es macht Spaß, weil Amal, sie wird mit einem Richter über einen Prozess im Sudan oder einen Prozess in Myanmar sprechen … sie führt sehr ernste Gespräche und dann kommt mein Sohn mit einer Windel auf dem Kopf herein. Das ist ein Geniestreich.“

Nutella auf die Windel

Clooney erklärte, dass einer der besten Streiche, die er seinen Kindern beigebracht hat, darin besteht, Nutella auf eine Windel zu streichen. Der Oscar-Preisträger fügt in der ‚Today-Show‘ lachend hinzu: „Und so kann man es nehmen, man kann es in die Windel streichen, als ob es einen Unfall gegeben hätte, und dann kann man es irgendwie um einen der Knöchel streichen, so als ob sie gerade die Windel ausziehen. Und sie ziehen die Windel von ihrem Fuß. Und [Amal] sagt: ‚Oh, oh, okay, warte, nicht bewegen.‘ Und sie nehmen es und essen es.“ (Bang)