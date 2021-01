24.01.2021 15:00 Uhr

George Clooney fühlt sich seiner Frau Amal unterlegen

US-Star George Clooney hat in einem Interview verraten, warum er sich seiner Ehefrau oftmals unterlegen fühlt - und wie er über seinen anstehenden 60. Geburtstag denkt.

George Clooney (59, „The Descendants“) hat im Interview mit der „Bild am Sonntag“ verraten, warum er sich seiner Frau, Juristin Amal Clooney (42), manchmal unterlegen fühlt. „Sie ist eigentlich viel zu intelligent für mich. Kürzlich hatten wir beide Zoom-Konferenzen. Sie sprach mit anerkannten Wissenschaftlern, ich hatte Howard Stern auf dem Computer und plauderte über Katzenklos und Wodkapartys.“ Der Schauspieler komme damit aber gut zurecht: „Wir nehmen uns alle oftmals viel zu wichtig.“ Viel lieber genießt er die Zeit mit seiner Familie in der Corona-Pandemie.

Filmstar wird bald 60

„Die gute Seite dieser schrecklichen Plage: Ich kann meine Kinder jeden Abend ins Bett bringen und morgens mit ihnen frühstücken.“ Gemeinsam mit seiner Ehefrau mache er zudem gerne Popcorn und schaue gemeinsam auf dem Sofa alte Hollywood-Filme.

Seiner Frau konnte er im Lockdown, trotz seiner angeblichen Unterlegenheit, sogar bei ihrer Arbeit helfen. Im Dezember 2020 hatte Amal Clooney bei der Präsentation ihres neuen Buches zu einer Lobeshymne auf ihren Ehemann angesetzt. Er sei während des Buchschreibens nicht nur geduldig, sondern auch ermutigend und inspirierend gewesen, sagte sie. „Ich brauchte wirklich kein weiteres Beispiel dafür, wie großartig er ist, aber dieser Prozess lieferte eines.“

Seine Schauspielkarriere wolle Clooney weiterhin nicht an den Nagel hängen, da ihm seine Arbeit einfach zu viel Spaß mache, erklärte Clooney der „Bild am Sonntag“ weiter. Am 6. Mai wird der Hollywood-Liebling 60 Jahre alt. Seinem Geburtstag blickt er gelassen entgegen: „Die grauen Haare sind da, die Knochen nicht mehr so gelenkig wie früher, aber Angst habe ich vor dem Tag nicht. Ich begrüße ihn mit offenen Armen.“

George Clooney ist seit September 2014 mit Juristin Amal Clooney verheiratet. Im Juni 2017 kamen die gemeinsamen Zwillinge Ella und Alexander zur Welt.

(jom/spot)