10.12.2020 18:45 Uhr

George Clooney in „Midnight Sky“: Der Trailer ist da – inklusive Spoiler?

In wenigen Wochen ist es soweit, und Netflix bringt seinen brandneuen Sci-Fi-Film "The Midnight Sky" heraus. Jetzt gibt es endlich den finalen Trailer - aber der sorgt für Unmut bei den Fans.

Es ist einer der heiß ersehntesten Filme des Jahres 2020: „The Midnight Sky“ mit George Clooney! Am 23. Dezember ist es soweit, und Fans fiebern dem postapokalyptischen Abenteuer entgegen. Der erste Trailer sah vielversprechend aus, und nun gibt es endlich den zweiten und finalen Trailer von Netflix. Doch Fans sind enttäuscht – spoilert Netflix das Ende?

Die Geschichte von Augustine

Der Film „The Midnight Sky“ basiert auf dem Buch „Good Morning, Midnight“ von Lily Brooks-Dalton. Die Geschichte dreht sich um den Wissenschaftler Augustine, der in der Arktis als Wissenschaftler lebt. Als es zur Apokalypse kommt, bleibt er zusammen mit einem kleinen Mädchen als einziges auf der Erde zurück. Die beiden machen sich auf zu einer gefährlichen Mission, um ein Raumschiff, das zur Erde zurückkehren möchte, vor den Konditionen des Planeten zu warnen.

Trailer Nr. 2 zeigt ALLES

Die Rückmeldungen zum ersten Trailer sind grandios: Über 22.000 Menschen markierten den Clip bei YouTube mit „Gefällt mir“, zahlreiche Kommentare drückten die Vorfreude auf den Film aus. Mit dem zweiten Trailer schießt Netflix sich jedoch selbst ins Knie und spoilert das Ende. ACHTUNG, SPOILER! So lässt der erste Trailer noch alle Möglichkeiten offen, ob Augustine das Raumschiff erreichen kann – im zweiten Trailer wird das leider gespoilert, indem man seine Stimme im Raumschiff hört mit den Worten: „Ist da draußen jemand?“ Sehr schade.

Fans sind enttäuscht

Das ist natürlich auch den Fans nicht entgangen – und die sind enttäuscht. „Ich habe den Trailer geliebt… Bis er das Ende gespoilert hat“, schreibt ein User. „Toll, jetzt muss ich mich betrinken, damit ich alle Spoiler vergesse, die ich gerade gesehen habe, damit der Film doch noch überraschend ist, wenn ich ihn anschaue. Danke!“, schreibt ein andere User sarkastisch.

Wie viel wird wirklich gespoilert?

Obwohl in den Kommentaren viele Fans wütend sind, dass der finale Trailer beinahe die gesamte Story schon erzählt, ist ein User sich sicher: „Die einzige Möglichkeit, weshalb das Ende gespoilert wird, ist, dass es eine Lüge ist oder ein riesiger Plot Twist folgen wird…“ Ein weiterer User bestätigt das: „Es wirkt so, als haben sie den ganzen Film gespoilert, aber glaubt mir, das haben sie nicht wirklich. Ich habe das Buch gelesen und es ist erstaunenswert!“ Es bleibt also die Hoffnung, dass der Film noch einige Überraschungen parat hat!

Die Rolle machte Clooney krank

Bleibt zu hoffen, dass die Fans, die sich gespoilert fühlen, nun nicht abspringen und den Film boykottieren. Denn die Rolle hat Hauptdarsteller George Clooney einiges abverlangt: Er hat ganze zwölf Kilo für die Rolle abgenommen. Und das scheinbar nicht auf gesunde Art und Weise, wie er der britischen Zeitschrift „Mirror“ gesteht: „Ich glaube, ich habe zu sehr versucht, das Gewicht schnell loszuwerden, und dabei nicht auf mich geachtet.“ Der 59-Jährige musste daraufhin sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden! (AKo)