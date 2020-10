27.10.2020 16:28 Uhr

George Clooney ist in „The Midnight Sky“ kaum wiederzuerkennen

Der erste Trailer zu George Clooneys Netflix-Film "The Midnight Sky" ist da. Der Oscarpreisträger führte Regie und spielt die Hauptrolle.

George Clooney (59) meldet sich mit einem neuen Filmprojekt zurück. Sein letztes Regiewerk „Suburbicon“ mit Matt Damon (50) und Julianne Moore (59) erschien 2017. Seine letzte Hauptrolle spielte er 2016 an der Seite von Julia Roberts (52) in „Money Monster“. Mit dem Netflix-Film „The Midnight Sky“ kehrt er in einer Doppelfunktion zurück: als Regisseur und Hauptdarsteller. Zudem ist er als Produzent beteiligt. Ab 23. Dezember ist das Sci-Fi-Drama beim Streaminganbieter verfügbar. Im ersten Trailer ist George Clooney dank eines dichten, grauen Rauschebartes kaum wiederzuerkennen.

George Clooney in einsamer Mission

Der Film spielt in einer postapokalyptischen Zeit. Im Mittelpunkt steht Augustine (George Clooney), ein einsamer Wissenschaftler in der Arktis. Er versucht, Sully (Felicity Jones) und ihre Astronautenkollegen daran zu hindern, nach Hause zurückzukehren, wo sie eine mysteriöse globale Katastrophe vorfinden würden. Ein Wettlauf gegen die Zeit und die äußeren Umstände.

„The Midnight Sky“ ist die Verfilmung des Sci-Fi-Bestsellers „Good Morning, Midnight“ von Lily Brooks-Dalton. In weiteren Hauptrollen sind David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir und Tiffany Boone zu sehen.

(cam/spot)