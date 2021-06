George Clooney ist offenbar ein sehr lustiger Papa

George Clooney ist offenbar ein sehr lustiger Papa

09.06.2021 20:11 Uhr

George Clooney ist "so ein lustiger Papa" für seine Zwillinge.

Der „Midnight Sky“-Star hat mit seiner Frau Amal Clooney die vierjährigen Zwillinge Ella und Alexander und verbringt inmitten der anhaltenden COVID-19-Pandemie mehr Zeit als je zuvor zu Hause mit seiner Familie.

„Die Kinder vergöttern ihn“

Insider sagen, dass der 60-jährige Schauspieler „sehr positiv“ über die zusätzliche Zeit zu Hause war und er ein sehr „lustiger Vater“ für seine Kids sei. Der anonyme Alleswisser berichtet: „George und Amal haben jeden Tag genommen, wie er kam. Sie haben die Zeit mit der Familie immer bevorzugt, also waren sie sehr positiv über die zusätzliche Zeit mit den Kindern. Sie sind die tollsten Eltern. George ist so ein lustiger Vater. Die Kinder vergöttern ihn.“ George und Amal Clooney flogen kürzlich in ihr Ferienhaus am italienischen Comer See, um den Geburtstag ihrer Zwillinge zu feiern und sind „begeistert, wieder dort zu sein“.

George Clooney & Family am Comer See

Im vergangenen Jahr hinderte die Gesundheitskrise die Clooneys nach Italien zu reisen.

Der Insider fügte dem ‘People’-Magazin hinzu: „Sie haben letztes Jahr keine Zeit am Comer See verbracht. Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass sie wieder in Italien sind. Sie scheinen begeistert zu sein, zurück zu sein. Freunde, die sie während der Pandemie nicht gesehen haben, sind sehr aufgeregt, dass sie zurück sind.“ (Bang)