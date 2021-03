George Clooney über seine Streiche mit dem Katzenklo des Kollegen

12.03.2021 21:00 Uhr

George Clooney spielte seinem Schauspielkollegen Richard Kind einst einen stinkigen Streich. Jetzt berichtete er drüber.

Der Hollywood-Star liebt es, seinen Kollegen eins auszuwischen. Als junger Schauspieler erkor er den „Verrückt nach dir“-Darsteller zu seinem Opfer aus, nachdem er einige Zeit in dessen Apartment wohnte. Als ihm eines Tages langweilig in der Wohnung war, überlegte er sich einen kleinen Schabernack.

Katzenklo war zu sauber

„Ich ging ins Badezimmer und neben der Toilette war ein Katzenklo mit Katzenmist. Ich holte es heraus und spülte es in der Toilette hinunter“, berichtet George Clooney. „Und am nächsten Tag genauso. Das ging drei, vier, fünf Tage lang so.“ Der US-amerikanische Schauspieler und Synchronsprecher Richard Kind sei daraufhin in Sorge geraten, weil seine Katze allem Anschein nach mehrere Tage lang nicht zur Toilette gegangen war.

Doch der „Midnight Sky“-Star hatte noch nicht genug. „Mir ging ein Licht auf und mir wurde klar, was ich tun musste… Ich musste mein Geschäft im Katzenklo verrichten. Es gab diesen Moment, als ich über dem Katzenklo hockte und dachte ‚Wirklich?!‘“, lacht George.

Kind fand’s nicht witzig

Daraufhin sei ihm sein Kollege aber schnell auf die Schlichte gekommen, weil er es selbst zu schwer fand, nicht in Lachen auszubrechen. „Ihm wurde klar, dass ich den Katzenmist herausgeschaufelt hatte und er wurde immer wütender. Er meinte ‚Ich verstehe Humor, aber Defäkation bringt mich nicht zum Lachen!‘“, offenbart der 59-Jährige auf dem „SmartLess“-Podcast. (BANG)