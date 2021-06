George Clooney und Co. gründen besondere Schule für Jugendliche

George Clooney setzt sich für unterprivilegierte Schüler ein. (tae/spot)

21.06.2021 16:58 Uhr

Mehrere Stars haben sich zusammengetan, um auch unterprivilegierten Schülern eine Ausbildung in der Filmindustrie zu ermöglichen. Unter anderem George Clooney, Don Cheadle und Kerry Washington wollen dazu eine besondere Schule gründen.

George Clooney (60), Don Cheadle (56), Kerry Washington (44) und weitere Stars haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Unterprivilegierte Jugendliche sollen leichter einen Weg in die Film- und Unterhaltungsindustrie finden, womit für mehr Diversität gesorgt werden soll. Dafür wollen die US-Promis, zu denen auch Grant Heslov (58), Mindy Kaling (41), Nicole Avant (53) und Eva Longoria (46) gehören, eine besondere Schule eröffnen. In Los Angeles soll im Herbst 2022 die Roybal School of Film and Television Production als Pilotprogramm gegründet werden, wie mehrere US-Medien berichten.

George Clooney: Eine Chance für junge Menschen

Bildung und praktisches Training in der Filmbranche sollen dabei vernetzt werden. Praktika in Studios und Produktionsfirmen sollen die Schüler auf gut bezahlte Jobs in der Film- und Fernsehbranche vorbereiten. Zunächst soll die Schule für Neunt- und Zehntklässler öffnen, in den nächsten Jahren soll das Angebot wenn möglich weiter ausgebaut werden.

George Clooney erklärte in einem Statement, dass es das Ziel sei, „die Diversität unseres Landes besser zu reflektieren“. Dies müsse schon früh beginnen, etwa durch Lehrprogramme, „die jungen Menschen etwas über Kameras, Schnitt, visuelle Effekte, Sound und all die Karrieremöglichkeiten beibringen, die diese Industrie zu bieten hat.“