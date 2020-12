16.12.2020 23:33 Uhr

George Clooney will Idris Elba als James Bond

George Clooney sieht in Idris Elba den nächsten James Bond.

Der 59-jährige Schauspieler glaubt, dass der ‚Luther‘-Star der ideale Darsteller wäre, um in die Fußstapfen von Daniel Craig als 007 zu treten. Und Clooney liefert auch einen Grund: Elba habe die „Eleganz“, um den ikonischen Spion zu spielen.

Das sagte er über Idris Elba

Über den britischen Kollegen sagt George Clooney: „Er ist elegant, ich denke, er würde einen großartigen Job darin machen. Das ist der, den ich gecastet hätte, sicher, absolut.” Der Hollywood-Star schloss sich selbst für die Rolle des smarten Agenten aus, da er sich etwas zu alt für die Rolle fühlt und denkt, dass die Figur von einem britischen Star gespielt werden sollte. George sagte in Mark Wrights Heart Radiosendung: „Ich werde dieses Jahr 60, also ist es ein bisschen spät für die Bond-Sache. Bond sollte auch ein Brite sein, denken Sie nicht? […] Es fühlt sich einfach falsch an.“

Reinfall als Batman

Clooney deutete auch an, dass seine Darstellung als Batman in dem 1997 Superhelden-Streifen „Batman & Robin“ zeigt, dass er nicht in der Lage ist, einen ikonischen Leinwand-Helden zu spielen.

Er witzelte: „Das Naheliegendste, was ich je getan habe, um einen solchen Helden zu spielen, war Batman und wir haben gesehen, wie das ausgegangen ist.” (Bang)