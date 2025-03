Stars George Clooney zu alt für romantische Komödien

George Clooney - Venice Film Festival - September 1st 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2025, 11:00 Uhr

George Clooney fühlt sich zu alt für romantische Komödien.

Der 63-jährige Schauspieler wird demnächst den Nachrichtensprecher Edward R. Murrow in der Broadway-Adaption seines Films ‚Good Night, and Good Luck‘ spielen. Der Star erklärte, dass er sich in einer Phase in seinem Leben befinde, in der er jetzt die „Gravitas“ für die Rolle hat. Als er 2005 den Film mit David Strathairn in der Hauptrolle inszenierte, sei das noch nicht so gewesen.

Aber George erklärte auch, dass es umgekehrt Rollen gibt, die er einmal gespielt hat, für die er sich nicht mehr geeignet fühlt. In der Sendung ’60 Minutes‘ sagte er: „Murrow hatte eine Gravitas, die ich mit 42 Jahren nicht hatte – ich war nicht in der Lage, diese Rolle zu spielen.“ Jetzt, mit 63 Jahren, hat sich das Blatt gewendet. „Ich versuche nicht, mit 25-jährigen Hauptdarstellern zu konkurrieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich mache keine romantischen Filme mehr.“

Der ‚Ocean’s 11‘-Schauspieler glaubt außerdem, dass er bis zu einem gewissen Alter gar nicht in der Lage gewesen wäre, eine Broadway-Show zu stemmen. Er sagte: „Ich weiß nicht, ob ich es vorher hätte tun können. Das war nicht ich – ich habe nicht die Arbeit geleistet, die erforderlich war, um dorthin zu gelangen. Ich meine, es gibt keinen einzigen Schauspieler auf der Welt, der nicht gerne am Broadway gewesen wäre. Das ist also der Spaß daran.“