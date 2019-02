George Ezra präsentierte erstmals seine Freundin

Freitag, 22. Februar 2019 20:58 Uhr

George Ezra nahm die BRIT Awards zum Anlass, seine Beziehung mit Florrie erstmals öffentlich zu machen. Der 25-jährige Sänger kuschelte sich bei der Zeremonie immer wieder an seine schöne Freundin, die mit richtigem Namen Florence Arnold heißt.

Die beiden sind schon seit langem ein Paar, hatten ihre Liebe aber nie groß mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Jedoch seien die BRITs ein ganz besonderes Ereignis für den ‚Shotgun‘-Hitmacher gewesen, weswegen er seine Freundin mitnahm. Ezra war gleich in drei Kategorien nominiert, den Preis als ‚Bester Britischer Solo Künstler‘ konnte er schließlich sogar mit nach Hause nehmen.

Quelle: instagram.com

„Sie sind süß zusammen“

Ein Insider sagte ‚The Sun‘ über die Beziehung des Paares: „George und Florrie waren immer entschlossen, ihre Beziehung unter Verschluss zu halten, seit sie vor ein paar Jahren angefangen hatten, sich zu daten. Aber die BRITs waren einer der größten Momente in Georges Karriere und Florrie wollte ihn nicht missen. Obwohl sie beschlossen hatten, nicht als Paar über den roten Teppich zu schreiten, verbrachten sie den Rest des Abends zusammen und saßen bei der Zeremonie nebeneinander, wo sie sich küssten und kuschelten. Sie sind süß zusammen.“

Quelle: instagram.com

Ezra freute sich außerdem sehr, dass die Leute sein zweites Album ‚Staying At Tamara’s‘ so gut aufnahmen. In einem exklusiven Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ sagte er zuvor: „Die Reaktion war viel besser, als ich erwartet hatte. Das liegt nicht daran, dass ich nicht an das geglaubt habe, was ich tat. Es ist eher so, dass ich es gar nicht erwartet hätte. So gut, wie es tat… Man kann keine Erwartungen haben. Man muss nur sagen: ‚Liebe ich es? Ja‘ und der Rest spielt keine Rolle. Ich weiß, dass ich so hart arbeiten werde, wie ich kann. Außerhalb davon kann man es nicht kontrollieren.”