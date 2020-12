24.12.2020 22:45 Uhr

George Michael: Ex bricht kurz vor Weihnachten in dessen Haus ein

Es ist der traurige Höhepunkt einer dramatischen Liebesgeschichte: George Michaels Ex-Fadi Fawaz wurde beim Einbruch in das 5-Millionen-Pfund-Haus des Popstars erwischt - nur wenige Tage vor dem vierten Todestag des Musikers.

Der 47-Jährige hatte offenbar ein Fenster eingeschlagen, um ins Haus zu kommen, stellte die Polizei fest. Er wurde von Beamten herausgeholt, nachdem er gerufen hatte: „Das ist mein Platz. George wollte, dass ich ihn habe. “

Das Anwesen steht leer, seit Georges Familie Fadi letztes Jahr rausschmiss, da er es in einem Drogen-Wutanfall völlig verwüstet hatte.

Die Polizei wurde am Dienstag gegen 11 Uhr zu dem Londoner Stadthaus gerufen. Ein Zeuge sagte: „Fadi sah schlecht aus, als würde er sehr verwahrlost sein. Er war sehr emotional“.

Von der Polizei rausgeholt

Die Quelle fügte hinzu: „Er hat es irgendwie geschafft, über den Sicherheitszaun zu kommen, bevor er dann eines der Fenster eingeschlagen hat und hineingestiegen ist. Als die Polizei eintraf, haben sie versucht mit ihm zu reden, aber er schrie immer wieder, dass es sein Platz sei und George wollte, dass er es für sich hat“.

Am Ende sei er „rausgeholt und weggeschickt“ worden, doch es sei „unwahrscheinlich, dass er nicht zurückkehrt“.

„Schwer, kein Mitleid zu empfinden“

Es muss eine sehr schwierige und einsame Zeit für den Mann sein, der einst an der Seite von George Michael zu sehen war und offenbar auch dessen letzte große Liebe war. Seit dem Tod der Musiklegende ging es sowohl seelisch als auch körperlich bergab mit Fawaz. „Er ist seit Jahren sein eigener schlimmster Feind. Es ist schwer, kein Mitgefühl für ihn zu empfinden“, so der Insider.

Er wurde nicht verhaftet

Obwohl Fadi gewaltsam aus Georges Haus entfernt wurde, wurde er nicht verhaftet. Die Polizei sagte laut der britischen Boulevard-Zeitung „The Sun“, er sei aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen und er habe sich bisher daran gehalten.

Der gebürtige Libanese, der seit Jahren gegen seine Drogen- und Alkoholsucht kämpft, lebte zuletzt in Motels in East London.

George Michael starb völlig überraschend am 25. Dezember 2016 im Alter von 53 Jahren in seinem Haus in Oxfordshire an Herzversagen. Der Sänger hinterließ in Vermögen von und 100 Millionen Pfund, was seine beiden Schwestern und sein Vater erbten. Schwester Melanie starb drei Jahre nach George Michael.