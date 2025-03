Musik George Michael Singers sind „aufgeregt“, Songs des Stars auf der Bühne zu performen

George Michaels Background-Sänger sind begeistert, seine Songs in ganz Großbritannien aufzuführen, um seinen Geist am Leben zu erhalten.

Shirley Lewis, deren Stimme auf ‚Freedom‘ und ‚Father Figure‘ zu hören ist, hat im Laufe der Jahre mit einer Reihe von Musikgrößen zusammengearbeitet – darunter Sir Elton John und Stevie Wonder – aber es ist ihre 30-jährige Zusammenarbeit mit der verstorbenen Ikone, die den entscheidenden Höhepunkt ihrer Karriere darstellt.

Vor der siebentägigen UK-Tournee der ‚The George Michael Singers‘ sagte sie: „Wir freuen uns, Georges wunderschöne Songs wieder spielen zu können, und obwohl unsere Herzen ihn für immer vermissen werden, ist George definitiv bei uns, wenn wir wieder zusammenarbeiten.“

Zu Shirley gesellt sich Jo Garland, deren Gesang von dem Wham!-Frontmann verehrt wurde. Aus diesem Grund brachte George, der am Weihnachtstag 2016 im Alter von 53 Jahren an einer Fettleber starb, Jo dazu, ihre Stimme auf seinen Alben ‚Older‘, ‚Ladies and Gentlemen‘ und ‚Patience‘ zu verewigen. Jo, die auch im Musikvideo zu ‚Fastlove‘ zu sehen war, sagte: „Als Shirley und ich letztes Jahr auf Tour waren, fingen wir an, in Erinnerungen an George zu schwelgen und merkten sehr schnell, wie viele unglaubliche Erinnerungen wir hatten, und daraus wurde eine Show geboren.“