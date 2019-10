George Michael: Wham-Kollege glaubt nicht an Todesursache

„Wham!”-Sänger Andrew Ridgeley (56) veröffentlichte am gestrigen 3. Oktober seine Autobiografie „Wham! George & Me”. Darin äußert er auch Zweifel an der Todesursache seines engen Freundes und Bandkollegen George Michael (†53), denn trotzdem der Fall geschlossen wurde, bleiben für ihn noch viele Fragen ungeklärt.

Am 25. Dezember 2016 erreichte die Welt die traurige Nachricht über den Tod von Pop-Ikone Georg Michael. Drei Jahre später erhebt nun Bandkollege Andrew in seiner Biografie schwere Vorwürfe, dass die Umstände von Georgs Tod noch immer unklar wären und „das Fehlen eines echten Ergebnisses” sich eher „unangenehm” anfühle.

Die Aussagen werfen Zweifel auf

Verwirrungen um die Todesnacht kamen damals vor allem auf, als Georges Freund Fadi Fawaz sich zu Wort meldete. Zuerst gab dieser nämlich an, am Heiligabend im Haus seines Freundes geblieben zu sein und am nächsten Morgen seine Leiche gefunden zu haben. Dem britischen „Mirror” sagte er später jedoch er hätte in seinem Auto übernachtet. Auch soll der Fotograf auf seinem Twitter-Account veröffentlicht haben, dass George „sterben wollte”, stritt dann aber ab diese Informationen selbst geteilt zu haben.

Andrew beschreibt in seinem Buch außerdem, dass er „vor Trauer umgekippt” sei, als ihn die Nachricht von Georges Tod erreichte. Er ergänzt „es fühlt sich katastrophal an” und er wurde von „Traurigkeit erdrückt”.

Ridgeley schreibt weiter: „Die Umstände seines Todes schienen unklar zu sein, was die Not noch verschlimmerte. Ohne wirklichen Abschluss wirkte die Trauer noch schrecklicher”.

Drei Monate nach Georges Tod kam ein Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass der Musiker auf natürlichem Weg verstorben sei. Ein Herzleiden und eine Lebererkrankung sollen die Gründe für dessen Tod gewesen sein, doch die toxikologischen Ergebnisse, ob sich Alkohol oder Drogen in seinem Körper befanden, wurden nie öffentlich gemacht.

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Dies geschah vor allem, da die Polizei den Tod in der Oxforder Gemeinde Goring-on-Thames nahe London, als unverdächtig eingestuft hatte. Im vergangenen Jahr meldete sich auch Fadi Fawaz erneut zu Wort und gab an, dass George viele Male versucht habe sich umzubringen. „Er schien bei guter Gesundheit zu sein und es gibt widersprüchliche Berichte über die Nacht in der er starb. Es scheint so, als ob wir nie erfahren werden, was wirklich passiert ist …”, so der ‘Last Christmas’-Interpret.

Abschließend stellt Andrew auch fest: „Wenn jemand alleine stirbt, gibt es vielleicht immer Fragen, die unbeantwortet bleiben. Es fühlt sich jedoch immer noch unangenehm an.”