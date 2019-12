George und Amal Clooney: Probleme mit der Fernbeziehung?

George und Amal Clooney sollen mal wieder kurz vor der Trennung stehen. Wenn man der US-Klatschpresse glaubt. Hier ist die ganze blödsinnige Geschichte.

Der 58-Jährige Star wollte sich vor zwei Jahren für die Familie aus dem Show-Business zurückziehen und sich mehr auf seine Frau und die gemeinsamen Kinder konzentrieren. Allerdings soll er dieses Vorhaben bereits wieder vergessen zu haben. Er und seine Liebste sorgen bereits seit einigen Monaten für Scheidungsgerüchte. Jetzt soll es zwischen ihnen so schlecht, wie noch nie laufen.

„Sie sehen sich kaum“

Aktuell steht George für den Netflix-Film ‚Good Morning, Midnight‘ wieder vor der Kamera während Seine Frau Amal in New York zu tun hat. Durch die andauernde Fernbeziehung der Hollywood-Stars sei das Familienleben mittlerweile komplett in den Hintergrund gerückt. „Sie sehen sich kaum noch, leben aneinander vorbei“, verrät jetzt ein angeblicher „Insider“ gegenüber ‚OK!‘ über das bedauernswerte Paar.

Der Frauenschwarm soll sich in seiner Rolle als Hausmann nicht genug wertgeschätzt fühlen und deshalb entgegen ihrer Abmachung immer wieder neue Film-Jobs annehmen. Probleme über Probleme!

Im nächsten Jahr wird er beispielsweise als Regisseur und Darsteller rund um den Globus jetten. Die 41-jährige Anwältin wolle jedoch ebenfalls nicht zurückschrauben und soll vom Ego-Trip ihres Mannes überrumpelt worden sein. Da keiner der beiden mit dem anderen Reden möchte, soll ihre Ehe bereits in Scherben liegen, heißt es. Selbst ihr engeres Umfeld soll nicht mehr daran glauben, dass die beiden ihre Liebe noch retten können.