Georgina Fleur: Ihr Baby ist seit Montag da!

26.08.2021 09:10 Uhr

Die Influencerin soll bereits Anfang der Woche Mama geworden sein. Auf Instagram hatte sie die Geburt bereits angedeutet.

Wie unter anderem RTL berichtet, ist die Reality-TV-Darstellerin zum ersten Mal Mama geworden. Ihr süßer Nachwuchs soll am Montag (23. August) das Licht der Welt erblickt haben.

Noch keine Bestätigung

Eine offizielle Bestätigung von Seiten der 31-Jährigen gibt es noch nicht. Allerdings hatte Georgina die Spekulationen mit einem vielsagenden Post auf Instagram angeheizt. Dort postete sie ein Foto, das sie in weißer Unterwäsche, Engelsflügeln und kugelrundem Babybauch zeigte. „Good Morning. Baby G und ich wünschen Euch eine wundervolle Woche! Wir haben so einiges an Neuigkeiten zu verkünden! Könnte platzten vor Glück“, schrieb die TV-Beauty dazu.

Georgina Fleur und der Mann an ihrer Seite

Viele Fans sahen darin die Bestätigung, dass ihr Baby längst auf der Welt ist.

Der Vater von Georgina Fleurs kleiner Tochter ist der Unternehmer Kubilay Özdemir, mit dem sie eine turbulente On-Off-Beziehung hatte. Den Namen des Babys hielt die Ex-Dschungelcamperin bisher geheim, auch wenn sie bei einer Babyshower-Party enthüllt, dass dieser mit „E“ beginne. Sicher dürfen sich die Fans bald auf ein persönliches Update von der Influencerin freuen. (Bang)