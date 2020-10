23.10.2020 14:46 Uhr

Georgina Fleur ist nach Prügelvorwürfen wieder mit Ex zusammen?

Die wohl dramatischste Promi-Trennung des Jahres dürften wohl ganz eindeutig Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir hingelegt haben. So konnte man schon im „Sommerhaus der Stars“ erste Spannungen zwischen den beiden beobachten …

Auch nach ihrem turbulenten Rauswurf beim diesjährigen „Sommerhaus der Stars“ schienen Georgina Fleur und ihr Kubilay Özdemir nicht zur Ruhe zu kommen. Vor wenigen Tagen verkündete der prominente Rotschopf in einem nächtlichen Video, dass sie und Kubi sich getrennt hätten. Garniert wurde das etwas verstörende Video mit Beleidigungen und schweren Vorwürfen gegen ihn.

Sind Georgina Fleur und Kubi wieder zusammen?

Doch ganz nach dem Motto „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich“ sollen die beiden wohl wieder ein Herz und eine Seele sein. Unterschiedliche Medien berufen sich auf Insider, die wissen wollen, dass Fleur und ihr Kubi angeblich wieder zusammen sind.

Und tatsächlich: In ihrer neusten Insta-Story facht Georgina wieder die Gerüchteküche mächtig an. So zeigt sich die 30-Jährige bei ihrer Zugfahrt von Heidelberg nach Köln gemeinsam mit Kubilay. Beide Sitzen in einem Zugabteil und essen gemeinsam den Zwiebelkuchen, den Fleur noch vor der Reise schnell beim Bäcker gekauft hat. Aber was machen die beiden eigentlich zusammen in Köln?

Sie markiert Kubi als ihren „Lichtblick“

Das Skandal-Pärchen reist zur großen „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehensshow, die heute in der Rhein-Stadt aufgezeichnet wird. „Mein Main-Problem ist die Wiedersehenshow (…) Ich habe absolut keinen Bock darauf …“, mault sie. Allerdings gibt es für Georgina einen „Lichtblick“, wie sie in ihrer Insta-Story zeigt: Sie und ihr Kubi sind offensichtlich wieder verträglich.

„Freust du dich auf die Wiedersehensshow?“ möchte sie von dem 41-Jährigen wissen. Dieser nickt. Mit offensichtlich sarkastischem Unterton erklären beide, dass sie sich auf die anderen „Sommerhaus“-Teilnehmer freuten. Wer’s glaubt, wird selig oder so ähnlich …

Georgina spielt wieder im „TeamKubi“

Es ist aber schön zu sehen, dass die beiden sich wieder gut zu verstehen scheinen. Um Einigkeit zu demonstrieren, postete die TV-Schönheit gleich im Anschluss einen weiteren Schnappschuss von ihrer Reisebegleitung mit den Worten: „#TeamKubi“

Zu den Gerüchten um das vermeintliche Liebes-Comeback hat sich Georgina bisher noch nicht geäußert. Die Tatsache, dass sie die gemeinsamen Bilder postet und einen Artikel mit dem Gerücht teilt, dürfte aber dafür sprechen.

Kommt es zum großen Showdown?

Noch vor wenigen Tagen hatte die einstige „Dschungelcamp“-Bewohnerin in ihrer Insta-Story gegen ihren Ex gewettert und angekündigt, dass er alleine zur Wiedersehens-Show gehen müsse und dass sie ihn niemals wieder sehen wolle. Die grauen Wolken scheinen nun wieder verfolgen und die zwei werden sich gemeinsam den anderen „Sommerhaus“-Promis stellen.

Die große Wiedersehens-Show dürfte sehr spannend werden, denn noch nie war eine Staffel so explosiv wie die Diesjährige. Einigen Promis ist ihre Teilnahme regelrecht um die Ohren geflogen. Und auch Georgina und Kubi dürften nach ihrem turbulenten Auszug noch offene Rechnungen mit ihren einstigen Mitbewohnern haben …