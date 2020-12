08.12.2020 13:30 Uhr

Georgina Fleur & Kubilay Özdemir kehren Deutschland den Rücken

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir haben Deutschland satt. Jetzt geht es für das On/Off-Pärchen in die Wüstenmetropole Dubai. Doch wie lange wird das gut gehen?

Erst vor wenigen Wochen flüchtet Georgina Fleur (30) vor den Corona-Bestimmungen in Deutschland und fliegt mit einem Freund nach Dubai. Auch ihr On/Off-Freund Kubilay Özdemir (41) reist einige Tage später nach und genießt die heißen Temperaturen. Das Ferienparadies soll jetzt allerdings mehr als nur ein Urlaubort für das Krawall-Paar sein…

Sie wandern nach Dubai aus

Auf Instagram hat Georgina in den letzten Wochen immer wieder Schnappschüsse aus ihrem Dubai-Urlaub gemeinsam mit Sam Dylan und ihrem Kubi geteilt und deutlich gemacht, wie wohl sie sich in der Wüstenmetropole fühlt. Ob am Strand, im Luxushotel oder beim Schwimmen mit Delfinen: Die 30-Jährige hat es sich richtig gut gehen lassen. Dem On/Off-Pärchen scheint es in der Wüstenmetropole so gut gefallen zu haben, dass die beiden jetzt mit Sack und Pack dahin ausgewandert sind.

So viel kostet ihre Luxus-Bleibe

Ein neues Zuhause haben die beiden Turteltauben auch schon gefunden und da darf es für das Luxus liebende Paar natürlich nur das Beste vom Besten sein. Direkt gegenüber von ihrer Bleibe und nur einen Blick aus dem Fenster entfernt, steht der berühmte Burj Khalifa – Luxus pur! Mit diesem Ausblick ist wohl klar, der Spaß ist bestimmt nicht ganz billig. Allein die Kaution für das Luxus-Apartment kostet schlappe 20.000 Euro und die Mietkosten, für das eine Jahr für das Georgina und Kubi die Bude gemietet haben, liegen bei 100.000 Euro.

Wird der Auswanderer-Traum zum Alptraum?

Doch haben sich die beiden Krawalltüten diese Investition auch wirklich gut überlegt? Zumindest ist es ja nichts Neues, dass sich die rothaarige Skandalnudel und ihr auch nicht weniger aufbrausender Freund öfter mal in die Haare kriegen und sogar handgreiflich werden. Dies führte schon so einige Male zu Trennungen, welche die beiden sehr öffentlich mit ihren Fans teilten. Da kann der Auswanderer-Traum auch ganz schnell zum Alptraum werden…

Galerie

Georgina zerkratzte Kubi das Gesicht

Es wäre zumindest nicht der erste Streit, den Georgina und Kubi in Dubai hätten. Kurz nachdem der 41-Jährige von ein paar Wochen zum Urlaub seiner Liebsten dazu stoß, meldete er sich auf Instagram komplett zerkratzt zurück. Ein Werk seiner besseren Hälfte. Das selbsternannte It-Girl ist wohl mal wieder ausgerastet und wurde handgreiflich. Der Grund dafür: „Er hat gestern 8.000 Euro versoffen. Das fand ich einfach nicht mehr witzig. Das ging dann noch mit Dom Perignon und was weiß ich was weiter. Und es war einfach übertrieben“, erklärt Georgina.

(AK)