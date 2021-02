04.02.2021 11:13 Uhr

Georgina Fleur kurz vorm Burn-Out: „Mein Körper arbeitet gegen mich!“

Georgina Fleur stand kurz vor dem Burn-Out. Das It-Girl sorgt immer wieder für negative Schlagzeilen. Doch nun ist die 30-Jährige selbst am Ende ihrer Kräfte, zuletzt, weil ihre Beziehung zu Kubilay Özdemir immer wieder Schlagzeilen machte, sie sich zuletzt trennte und in Quarantäne musste.

In einem gefühlvollen Instagram-Post schrieb Georgina Fleur jetzt: „Manchmal ist es im Leben so, dass durch die vielen Höhen und Tiefen, die man durchlebt, man einfach nicht mehr kann.“ Die letzten Wochen hätten Spuren hinterlassen, so Fleur weiter: „Ich stand kurz vor einem Burn-out, mein Körper hat gegen mich gearbeitet.“

„Trenne mich an dieser Stelle von allem Toxischen“

Darum sei es auch auf ihrem Account ruhiger geworden: „Ich brauchte vor allem etwas Ruhe und musste meine Seele und meinen Körper wieder in Einklang bekommen.“ Jetzt wolle sie positiv in die Zukunft blicken: „Jaaa! Ich trenne mich an dieser Stelle von allem Toxischen aus meinem Leben.“

Im letzten Jahr hatte sie Schlagzeilen gemacht, weil sie der Öffentlichkeit für rund 180 Euro auf der Plattform ‘onlyfans.com’ ein aufreizendes Video zur Verfügung stellte. Auf die Frage, ob sie die Hater-Kommentare verstehen könne, antwortete Fleur im Interview mit ‘Promiflash’: „Überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind noch etwas konservativ hier in Deutschland.“

Sie ist stolz auf ihren Onlyfans-Account

In Amerika sehe das ganz anders aus: „Dort machen es YouTube-Stars und Influencer, also quasi die Vorbilder der jungen Generation. Ich spreche ja ein älteres Publikum an und möchte eben nicht, dass Zehn-, Elf- oder Zwölfjährige schon in der heilen Social-Media-Welt mit meinen freizügigeren Fotos konfrontiert werden.“

Und auch gegenüber „RTL“ bezog sie Stellung zu den offenherzigen Bildern: „Ich bin sehr, sehr stolz auf die Videos und Bilder. Die entsprechen absolut meinem Geschmack, ich finde die on point, wunderschön und super, super sexy.“ (Bang)