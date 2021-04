Georgina Fleur nach Sturz im Krankenhaus: “Hatte Panik!”

27.04.2021 15:21 Uhr

Georgina Fleur in Panik: Bei Instagram teilte der beliebte TV-Rotschopf nun eine Reihe Schnappschüsse, die ihre Fans in helle Aufregung versetzen. "Ich bin im Krankenhaus", lässt die 31-Jährige das Netz wissen.

In ihrer Insta-Story verlinkt Georgina Fleur die Heidelberger Frauenklinik und zeigt ihren Arm, der mit einem Zugang versehen ist. „Panik“, schreibt sie kurz und knapp dahinter. Doch das Krankenhaus-Update offenbart, dass die ehemalige Dschungelcamperin in großer Sorge ist. Ob etwas mit ihrem ungeborenen Baby nicht stimmt?

Georgina Fleur: „Ich konnte nicht mehr atmen!“

Immerhin gibt es seit Monaten hartnäckige Schwangerschaftsgerüchte, die ihr On/Off-Verlobter Kubilay Özdemir bereits bestätigte, doch eine schweigt beharrlich zu dem Thema: Georgina selbst.

Ob ihr Krankenhausaufenthalt mit der angeblichen Schwangerschaft zutun hat, hat die Heidelbergerin zwar nicht verraten, aber was sie ihre Fans wissen lässt, ist, dass sie eine Art Schwächeanfall hatte. „Mir ging’s richtig schlecht, ich hatte weiche Knie, mir war schwindelig, ich konnte nicht mehr atmen und dann bin ich umgefallen und der Krankenwagen wurde gerufen.“

Sie heizt weiter Schwangerschaftsgerüchte an

Mit dieser schwammigen Schilderung feuert Georgina, die erst kürzlich erklärte, in den letzten Wochen zehn Kilo zugenommen zu haben, weiter die Schwangerschaftsgerüchte an. Denn Schwindelanfälle können tatsächlich durch eine Schwangerschaft hervorgerufen werden.

„Ich habe mich übernommen, gemischt mit bisschen Panikattacke und ganz viel Stress.“ Zunächst hieß es, man behalte sie nur zur Beobachtung da, nun wurde aber klar, dass ihr Aufenthalt dort länger dauern wird als zunächst gedacht.

Der nächste Schock

Aber das ist noch nicht alles. Wegen ihrem Gesundheitszustand müsse sie nun weiter in Deutschland bleiben und kann nicht wie geplant in ihre Wahlheimat Dubai zurück. „Muss noch ’ne Woche hierbleiben… sicher ist sicher.“

Und dann gleich der nächste Schock für Georgina Fleur: „Wegen Corona darf ich keinen Besuch bekommen.“ So kann sie nun keinen Besuch im Krankenhaus empfangen. „Loneliness is safer“, so ihr kurzes Fazit zur Situation. (DA)