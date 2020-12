15.12.2020 18:33 Uhr

Georgina Fleur über die „zehn Tage Dubai-Terror“ ihres Verlobten

Es ist ein ewiges Hin und Her zwischen Georgina Fleur und Kubilay Özdemir. Mal ist das ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Paar getrennt, dann wieder zusammen. Es scheint, als könnten beide nicht mit und nicht ohne einander. Spoiler-Alarm: Jetzt sind sie wieder getrennt.

Die Beziehung von Georgina Fleur und Kubilay Özdemir lässt sich wohl am besten als absolute Achterbahn der Gefühle umschreiben. Erst vor wenigen Tagen wollte sich das gebeutelte Promi-Paar aufraffen und in Dubai einen Neustart wagen, doch nun haben sich die beiden getrennt und Kubi ist wieder zurück in Deutschland.

„Er hat zehn Tage durchgetrunken!“

Wie das rothaarige TV-Sternchen erst unlängst in ihrer Insta-Story verkündete, habe sie sich von Kubi getrennt und ihn nach einer schwierigen Zeit in der neuen Heimat zurück nach Deutschland geschickt. Schuld an all dem Schlamassel soll Özdemirs übermäßiger Alkoholkonsum gewesen sein, der angeblich schon in der Vergangenheit immer wieder für Probleme sorgte.

Eigentlich wollte der 41-Jährige einen Entzug machen, aber sei nun wieder rückfällig geworden, berichtet Fleur ihren Fans bei Instagram. „Er hat zehn Tage durchgetrunken, ist aggressiv geworden, hat gepöbelt!“ Da musste die 30-Jährige einfach die Reißleine ziehen und ihren Verlobten zurück nach Deutschland schicken.

„Er hat sich jede letzte Gehirnzelle weggesoffen“

„Also habe ich ihn jetzt gebeten, nach zehn Tagen Dubai-Terror einfach nach Hause zu fliegen. Er fliegt jetzt nach Frankfurt, und ich bleibe hier.“ Das ist aber nicht alles. So ätzt der Rotschopf weiter: „Meiner Meinung nach gehört er wirklich in die Geschlossene, also in die Klapse. Er hat sich, glaube ich, jede letzte Gehirnzelle weggesoffen.“

Ihre gemeinsame Zeit in Dubai beschreibt die einstige „Bachelor“-Teilnehmerin als extrem dramatisch: „Er hat meine Freundinnen zum Weinen gebracht, er hat mich zum Weinen gebracht.“ Außerdem soll er ihr Handy aus dem 49. Stock des Wolkenkratzers, in dem sie für jährlich 100.000 Euro zur Miete wohnen, geworfen haben.

„Ich mache Schluss!“

Es scheint, als ob sich das Paar einfach nicht guttut. So gab der Unternehmer erst kürzlich seiner Liebsten indirekt die Schuld an seinem Rückfall. Im Gespräch mit „Promiflash“ sagte er: „Ich bin rückfällig geworden, als sie mich bei meiner Ankunft in Dubai abgeknutscht hat. Da habe ich den Alkohol rausgeschmeckt und bin sofort rückfällig geworden.“

Auch insgesamt lässt Kubi kein gutes Haar an Georgina. In seiner Insta-Story machte der Heidelberger nun ein für alle Mal Schluss mit der schönen Rothaarigen: „Ich kann nicht mehr mit einer Borderlinerin zusammenleben. Ich mache Schluss!“, polterte er. „Bitte bringt mich mit ihr nicht mehr in Verbindung. Ich packe jetzt meine Sachen und renne weg von ihr.“

„Habe ein bisschen Depressionen“

Und wie geht es Georgina nun mit der aktuellen Situation und dem Liebes-Drama? „Habe ein bisschen Depression. Vielleicht gehe ich morgen ein bisschen shoppen, dann geht es mir besser.“ Sie wolle ihre Zeit nun dafür nutzen, um zu detoxen. „Mit Wasser und Pasta!“ Außerdem wolle sie nun die Wohnung gemütlicher machen und sich einen Weihnachtsbaum besorgen. Ob es das wirklich mit Georgina und ihrem Kubi war, wird sich zeigen. Es bleibt jedenfalls spannend … (DA)