Georgina Fleur: „Wir sind auch schon seit einem Jahr verlobt“

Ist Georgina Fleur aka Georgina Bülowius Single? Die 29-jährige ehemalige Bachelor-Kandidatin verlobte sich vor einem Jahr, wann die Hochzeit stattfinden soll, war nicht bekannt. Nun macht Georgina unterschiedliche Angaben zu ihrem Beziehungsstatus.

Während sie gegenüber RTL vor einigen Tagen erklärt: „Ich bin glücklich privat, ich bin vergeben. Wir sind auch schon seit einem Jahr verlobt mittlerweile, am 14. Februar sind wir seit einem Jahr verlobt“, schreibt sie auf ihrem Instagram-Profil nun: „Ich bin endlich wieder Single und lebe das beste Leben.“ Aha.

Quelle: instagram.com

Überfall in New York

Ihre Fans finden jedoch: Georgina solle einfach das machen, womit sie sich am wohlsten fühle. Seit längerem war es um das selbsternannte It-Girl ruhiger geworden. Insbesondere nach dem Überfall auf ihre Wohnung in der New Yorker Upper East Side vor einiger Zeit zog sich Georgina aus der Öffentlichkeit zurück.

Eine Vertraute der 27-Jährigen enthüllte damals über den traumatischen Moment: „Ein Mann hielt ihr eine Waffe an den Kopf. Der andere prügelte auf sie ein. Georgina hatte Todesangst. Unvorstellbar, wie ihr zu Mute gewesen sein muss. Überall war Blut. Sie hatte eine schwere Platzwunde am Kopf, und auch im Bauchbereich wurde sie erheblich verletzt.“ Die ehemalige Bachelor-Kandidatin konnte sich Gottseidank wieder komplett von dem Vorfall erholen.