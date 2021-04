Georgina Fleur zertrümmert Teller auf Kopf von Frau

09.04.2021 17:02 Uhr

Trash TV-Sternchen Georgina Fleur ist immer wieder für eine Überraschung gut. Gerade auf ihrem Instagram-Profil sorgt die Heidelbergerin regelmäßig für diverse Schocker ...

Huch! Was war denn da los? Das dürften sich jetzt viele Fans bei der neusten Story von Skandal-Nudel Georgina Fleur gedacht haben. So postete die 31-Jährige, die aktuell mit dem Kind von ihrem On/Off- Verlobten Kubilay Özdemir schwanger sein soll, neben diversen Essens- und Shopping-Schnappschüssen nun ein Video, das es in sich hat …

Ihre Fans sind live dabei

Über die sozialen Netzwerke lässt der beliebte Rotschopf seine Fans regelmäßig am Alltag in der neuen Wahlheimat Dubai teilhaben. Ganz egal, ob Erkundungstour durch die Wüsten-Metropole, ausgedehnte Shopping-Touren oder ein glamouröses Dinner mit Freunden: Georgina nimmt ihre Follower überallhin mit.

Selbst extrem unangenehme Situationen, in denen die meisten absolut keine Zuschauer wollen, teilt die rothaarige Schönheit mit der Außenwelt. Wutanfälle oder auch tränenreiche Meltdowns zu später Stunde: Georgina hatte in diesem Momenten ihre Fans dabei.

„Baby, I’m sorry!“

So dürften nun auch viele wieder große Augen gemacht haben, als ein vermeintlich harmloses Abendessen mit Freunden plötzlich von Aufruhr und Scherben unterbrochen wird.

Die Insta-Story zeigt Georgina in einem schicken Restaurant, wie sie völlig unvermittelt einer dunkelhaarigen Frau einen leeren Teller auf den Kopf schlägt. Dieser zerbricht in viele Einzelteile. Die Frau reibt sich etwas ungläubig den Hinterkopf. Und auch die ehemalige Dschungelcamperin schaut etwas verdattert daher. „Baby, I’m sorry!“, bricht es aus ihr heraus, während sie sich verlegen die Hand vor den Mund hält.

War es ein Ausraster?

Fans und Zuschauer wittern schon einen Ausraster, doch es passiert nichts. Stattdessen wird das Essen serviert und man scheint den Abend zu genießen. Von Stress kein Spur. Ganz im Gegenteil: Stattdessen scheint die dunkelhaarige Unbekannte sehr viel Spaß in Georginas Gegenwart zu haben, tanzt sogar ausgelassen an ihrem Tisch.

Es scheint alles nur ein harmloser Spaß gewesen sein, denn etwas weiter in der Story präsentiert sich die rothaarige „Sommerhaus„-Skandalnudel sitzend, wie sie mehrere Teller wie bei einem Polterabend vergnügt auf den Boden wirft. Georgina und ihre Freunde sind in einem griechischen Restaurant, in dem das Werfen von Tellern anscheinend zum Konzept dazugehört.

Eine wilde Porzellan-Schlacht

So zerschlagen sich ihre Freundinnen, die Fleur mit „Crazy Girls from South America“ anfeuert, anschließend gegenseitig dünne Teller auf dem Kopf. Es sind Szenen wie in einem schlechten Western, doch die Ladys haben sichtlich Spaß, die Stimmung ist ausgelassen. Georgina Fleur beweist mal wieder: Mit ihr wird einem nie langweilig. Nicht mal im Restaurant … (DA)