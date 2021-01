07.01.2021 14:52 Uhr

Georgina & Kubi in Quarantäne: „Hoffentlich bringen wir uns nicht um!“

Auch das noch! Nachdem der öffentliche On/Off-Rosenkrieg zwischen Georgina Fleur und ihrem Verlobten Kubilay Özdemir schon seit Monaten wütet und regelmäßig mit schlimmeren Eskalationen gipfelt, sitzen die beiden Streithähne nun in einer Wohnung in Dubai fest und dürfen sie für mehrere Tage nicht verlassen ...

Das neue Jahr beginnt für Georgina Fleur und Kubilay Özdemir extrem denkwürdig. So sitzt das Skandal-Paar, das offensichtlich nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander kann, nun Coronabedingt in ihrer gemeinsamen Wohnung in Dubai fest.

Georgina hat sich wohl zu früh gefreut

Denn obwohl sich das rothaarige TV-Sternchen schon in seiner Story extrem über den negativen Corona-Test gefreut hatte, leidet Georgina trotzdem offenbar unter Corona-ähnlichen Symptomen wie Geschmacksverlust und muss deshalb für einige Tage in Quarantäne bleiben. „Vorhin hat das Dubai Health-Department angerufen. Wir sind jetzt zu Quarantäne verdonnert“, erklärt sie ihren Fans beim Fotodienst Instagram.

Sollte sich die einstige Dschungelcamperin gegen diese Vorschriften widersetzen, drohen ihr eine hohe Geldstrafe und möglicherweise sogar eine Haftstrafe, verriet sie aufgebracht in ihrer Insta-Story. Ihre Selbstisolation muss die 30-Jährige aber nicht alleine verbringen, denn ihr On/Off-Verlobter darf die Wohnung ebenfalls nicht verlassen.

Die Streithähne sitzen zusammen fest

Deshalb sitzen die beiden Streithähne nun in ihrer Luxus-Wohnung im Wüstenstaat fest. Die Stimmung im Quarantäne-Lager scheint aber vorerst friedlich, doch wie in den letzten Monaten oft gezeigt, kann die Stimmung zwischen dem ehemaligen „Sommerhaus“-Paar aber ganz schnell kippen.

Das ist der hübschen Rothaarigen aber auch bewusst, weshalb sie hofft, dass sich beide in den nächsten Tagen zusammenreißen können. „Ich hoffe es läuft gut mit der Quarantäne mit uns und dass wir uns nicht gegenseitig umbringen.“ Doch die Zeichen dafür scheinen halbwegs gut, denn in ihrer Insta-Story zeigt sich die Skandal-Nudel recht erleichtert darüber, nicht ganz alleine in der Wohnung sein zu müssen.

Wird am Ende doch alles gut?

„Auch wenn wir uns getrennt haben, müssen wir zusammen Quarantäne machen. Kubilay ist ein richtiger Mann, der steht bei mir und bleibt bei mir und nimmt nicht seinen Flug, den er eigentlich heute hätte nehmen sollen.“ Vor allem in diesen unruhigen Zeiten freue sie sich, ihren Kubi um sich zu haben, denn „Kubilay beschützt mich hier mit seinem Leben und lässt mich hier nicht raus.“

Georgina habe die Option gehabt, alleine in ein Krankenhaus oder ein Quarantäne-Hotel zu gehen oder bei sich in ihrem „schönen, geilen Apartment zu bleiben. Ich bleibe in meinem schönen, geilen Apartment. Kubilay und ich müssen und jetzt zusammenreißen.“ Sie nutze jetzt die Zeit, um häuslich zu werden und „lauter gesunde Sachen“ zu kochen. Ob es dann tatsächlich schmeckt, könne sie aber nicht sagen, da beide aktuell keinen Geschmacksinn haben. (KT/DA)