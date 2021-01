04.01.2021 11:45 Uhr

Gerda Lewis bricht nach Oliver Pochers Vorwürfen zusammen

Gerda Lewis ist in letzter Zeit vermehrt ins Visier ihrer Hater geraten. Jetzt hat sich die Influencerin völlig aufgelöst und mit verheulten Augen zu den bösen Kommentaren geäußert.

Ex-Bachelorette Gerda Lewis (28) muss aufgrund ihres Influencer-Lebensstils immer wieder Spott über sich ergehen lassen. Auch Comedian Oliver Pocher (42) macht sich gerne über die Blondine witzig und bezeichnete sie in einem kürzlichen Video seiner “Bildschirmkontrolle“ als „Hohlfritte“, nachdem sie ein Foto gepostet hatte, das sie vor einer winterlichen Kulisse dabei zeigt, wie sie sich aus dem Auto lehnt und das Peace-Zeichen macht.

Hat Oliver Pocher den Shitstorm ausgelöst?

Seine Worte führten wohl dazu, dass sich jede Menge User gegen Gerda einschossen. In ihrer Story zeigt sich die 28-Jährige nun in Tränen aufgelöst und tief verletzt über die hasserfüllten Kommentare. „Die Menschen sollen sehen, was sie mit einem Menschen machen. Und wie sehr gewisse Nachrichten einen Menschen verletzen können. Ich bin gerade so traurig und sauer“, gesteht sie.

Gerda Lewis ist verletzt

Der Hass sei mehr, als sie ertragen könne. „Ich rede von sinnlosen Beleidigungen wie ‚Dein Leben ist sinnlos‘ und ‚Alles, was du machst, ist unnötig‘ und ‚Lösch am besten dein Instagram‘. Was seid ihr für Menschen?“ Dabei habe sie nie irgendjemandem was Böses gewollt. „Denkt ihr wirklich, dass so etwas spurlos an einem vorbeigeht? Denkt ihr, wir Influencer sind Roboter? Dass wir keine Gefühle haben? Dann liegt ihr falsch!“, klagt Gerda.

So rechtfertigt sie den Post

Die Anschuldigungen der User seien völlig unberechtigt. „Was gibt euch das Recht, mir vorzuwerfen, ich würde Leute animieren, Fotos aus einem fahrenden Auto zu machen? Es gibt Tausende solcher Fotos im Internet“, sagt die Blondine.“Noch nie habe ich eine negative Nachricht dazu bekommen, außer, als Oliver Pocher in seiner Story gesagt hat, ich würde Leute dazu animieren. Wenn ich das unbewusst gemacht habe, dann tut mir das leid.“

Galerie

Die Hater hetzen weiter

Anstatt Verständnis kassiert Gerda Lewis allerdings auch für diese Rede zahlreiche böse Nachrichten, wie sie ebenfalls in ihrer Story zeigt. “Dich sollte man aus dem Verkehr ziehen“, hetzt zum Beispiel ein Hater in Gerdas Postfach. “Bei dir ist in der Erziehung alles schief gelaufen“, meint ein anderer urteilen zu müssen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Beauty die Messages nicht allzu sehr zu Herzen nehmen wird. (Bang/KT)