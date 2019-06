Gerda Lewis: „Ich habe sehr hohe Ansprüche“

Samstag, 22. Juni 2019 22:13 Uhr

Gerda Lewis (26) wird ab dem 17. Juli 2019 die neue „Bachelorette“ auf RTL geben. Die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin hat auch schon ganz konkrete Vorstellungen, welchem Typ Mann sie die bedeutsamen Rosen überreichen möchte.

So soll er sein

Seit einem Jahr ist das Fitnessmodel nun schon Single und das soll sich in diesem Jahr, mit ihrer Teilnahme an „Die Bachelorette„, ändern. Gerda weiß genau was sie will, wie sie gegenüber RTL sagte: „Ich kann nichts mit Männern anfangen die unsicher sind. Ich will keinen Pantoffelheld.“ Die gelernte Kosmetikerin tritt selbst sehr selbstbewusst auf, ist eine richtige Macherin. Das wünscht sie sich auch von dem zukünftigen Mann an ihrer Seite. „Ich möchte, dass der Mann alles auch mal in die eigene Hand nimmt. Ich brauche einen Mann der über mir steht.“ So,so.

Als wäre das nicht schon Voraussetzung genug, gab die Blondine auch noch zu: „Ich glaube ich habe sehr hohe Ansprüche. Bevor ich überhaupt eine Beziehung eingehe, muss ich mir zu 100 Prozent sicher sein und das war bis jetzt erst einmal der Fall.“

Für das Gefühl von Unsicherheit braucht es bei der Influencerin leider auch nicht viel, wie sie selbst sagte: „Wenn ich einen Makel finde, wo ich sage, damit komme ich nicht klar, dann ist es für mich direkt ein K.O.-Kriterium.“ Da werden es die 20 Kandidaten aber nicht so leicht haben. Und wie soll der Mann ihrer Träume aussehen? Gerda sagte dazu: „Sportlich und groß wäre auch gut. Ich bin 1,73 m, dann wäre gut, wenn er über 1,80 m wäre. Gerne keinen Vollbart.“ Aha.

Zusammengefasst hätte die Junggesellin also wohl gern einen großen, makellosen, nicht zu bärtigen Adonis, der sie auf Händen trägt und selbstsicher auftritt. Ob sie den wohl in der Dating-Show finden wird oder doch selber backen muss, bleibt abzuwarten.