24.09.2020 17:36 Uhr

Gerhard Weber: Gründer der Modekette Gerry Weber verstorben

Gerhard Weber ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der bekannte Unternehmer gründete 1973 das Modeunternehmen Gerry Weber.

Gerhard „Gerry“ Weber ist tot. Der Unternehmer und Gründer der Modemarke Gerry Weber ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. September) gestorben, wie die Gerry Weber International AG auf ihrer Webseite mitteilte. „Mit großer Dankbarkeit und Respekt gedenken wir einem hoch angesehenen Unternehmer und trauern um eine zutiefst beeindruckende Persönlichkeit“, erklärte Alexander Gedat, Vorstandsvorsitzender der Gerry Weber AG. „Kollegen und Begleiter werden ihn als eine geniale unternehmerische Persönlichkeit in Erinnerung behalten, die unermüdlich und mit unendlicher Kraft den Erfolg seines Unternehmens vorantrieb.“

Gerhard Weber hatte das Modeunternehmen 1973 mit seinem Freund Udo Hardieck als Hatex KG in seiner Heimatstadt Halle/Westfalen gegründet. 1986 wurde der Markenname „Gerry Weber“ weltweit geschützt. 1989 brachte er die Firma als Gerry Weber International AG an die Börse. Seit dem vergangenen Jahr war Weber nicht mehr an dem Unternehmen beteiligt. Bekannt geworden war der Unternehmer auch durch das nach Gerry Weber benannte ATP-Tennisrasenturnier in Halle (1993 bis 2018). Seit 2019 ist Noventi der Hauptsponsor des Turniers.

(jom/spot)