Musik Geri Halliwell-Horner: Die Spice Girls möchten ‚relevante‘ Musik machen

Bang Showbiz | 25.04.2025, 11:00 Uhr

Geri Halliwell-Horner sprach darüber, dass die Spice Girls nur dann neue Musik machen würden, „wenn sie relevant wirkt“.

Die 52-jährige Künstlerin kritisierte Madonnas jüngste Musik und gab zu, dass sie mit der „neuesten“ Musik der „Queen of Pop“ nichts anfangen könne, obwohl sie ein Fan von Songs wie ‚Holiday‘ und ‚Into the Groove‘ sei.

Die Sängerin betonte, dass die ‚Spice Up Your Life‘-Hitmacher nur dann wieder ins Aufnahmestudio gehen würden, wenn es sich auch richtig anfühle. In einem Interview im ‚Times Radio‘-Podcast ‚Off Air with Jane and Fi‘ zu möglicher neuer Musik der ‚Wannabe‘-Künstlerinnen befragt, verriet Geri: „Wenn es relevant wirkt, aber wenn nicht, dann ist beides in Ordnung. Weil ich immer aus der Fan-Perspektive denke.“ Die Musikerin fügte hinzu, dass sie zwar ein großer Fan von Madonna sei, sie jedoch keine Verbindung zu den neuesten Sachen des Stars habe. Halliwell-Horner sagte: „Ich bin ein großer Madonna-Fan. Ich würde sagen, dass ich ‚Holiday‘ und ‚Into the Groove‘ hören möchte, aber ich liebe ‚Ray of Light‘. Habe ich eine Verbindung zu ihren neuesten Sachen? Nein.“ Geri erzählte zudem, dass sie sich an die verstorbene Königin Elisabeth II., die im Jahr 2022 im Alter von 96 Jahren verstarb, erinnert, wenn sie mit den Anforderungen ihrer Karriere zu kämpfen hat, da die britische Monarchin ihr Leben „mit so guten Manieren gemeistert“ habe.