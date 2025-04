Stars Geri Halliwell-Horner nahm Fechtstunden, um ihr Buch zu schreiben

Geri Horner - 50th Anniversary Of The Iconic Monaco Nov 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2025, 14:00 Uhr

Das Spice Girl ließ sich im Fechten unterrichten, um ihre Jugendbuchreihe zu verfassen.

Geri Halliwell-Horner ließ sich für ihre Jugendbuchreihe im Fechten unterrichten.

Das 52-jährige Spice Girl wollte unbedingt wissen, wie sich ein Schwertkampf anfühlt, um bestimmte Szenen in ihrem Buch ‚Rosie Frost: Ice on Fire‘ so realistisch wie möglich schreiben zu können. Der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘ erzählte Geri über ihre Erfahrungen mit dem Sport: „Ich nahm tatsächlich Fechtstunden, denn es gibt zwei Szenen im Buch, in denen sie fechtet und ich dachte mir: ‚Ich habe gar keine Ahnung, wie man sich dabei verhält.‘ Ich engagierte diesen Mann, um es mir zeigen zu lassen, denn ich dachte mir: ‚Wie kann ich das authentisch beschreiben, wenn ich gar nicht weiß, wie man es macht?'“

Das neue Werk der Bestseller-Autorin ist der Nachfolger ihres Erfolgsromans ‚Rosie Frost and the Falcon Queen‘ aus dem Jahr 2023. Im neuen Teil der Reihe kämpft die Titelfigur darum, die Wahrheit über ihre Vergangenheit zu erfahren. Für Ginger Spice war die Arbeit an dem Buch laut eigener Aussage eine echte Herausforderung. In der US-amerikanischen TV-Show ‚Extra‘ sagte Geri über den Schreibprozess: „Das war wahrscheinlich die schwierigste Sache, die ich je gemacht habe. Das psychische Durchhaltevermögen für die Fertigstellung eines Romans ist riesig, sich zu merken, was man in einem bestimmten Teil gemacht hat. Man denkt sich einfach nur: ‚Oh mein Gott.'“