Musik Geri Halliwell: So will ihren Spice-Namen ändern

Geri Halliwell - Grand Turismo Photo Call - Cannes - Sony Pictures - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2023, 10:00 Uhr

Geri Halliwell würde gerne als Golden Spice bekannt sein.

Die 51-jährige Popsängerin wurde in den 1990er-Jahren als Teil der Spice Girls zusammen mit Mel B (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Victoria Beckham (Posh Spice) und Melanie C (Sporty Spice) berühmt. Damals erhielt sie von der Presse den Spitznamen Ginger Spice wegen ihrer flammend roten Haare, verriet aber jetzt, dass sie heutzutage ihren Spitznamen ändern möchte, da sie ein neues Kapitel in ihrem Leben als Autorin von ‚Rosie Frost and the Falcon Queen‘ führe.

Gegenüber ‚Elle‘ verriet Geri jetzt: „Heutzutage wäre ich Golden Spice. Ich habe das Gefühl, dass dies ein neues Kapitel in meinem Leben ist, es fühlt sich zeitlos an. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich wie Gold an.“

Die ‚Mi Chico Latino‘-Hitmacherin trug ihr Union Jack-Kleid – ein Gucci-Design mit einem Küchengeschirrtuch auf der Vorderseite – während des Auftritts der Spice Girls von ‚Wannabe/Who Do You Think You Are‘ bei den BRIT Awards 1997 und machte es damit ikonisch. Sie verriet nun aber, dass, wenn sie nur ein Outfit aus ihrer Blütezeit behalten könnte, es der weiße Mantel wäre, den sie trug, als die Band im Jahr zuvor die Weihnachtsbeleuchtung in der Oxford Street einschaltete. Sie sagte: „Wenn ich für den Rest meines Lebens nur ein Ginger Spice-Outfit tragen könnte, wäre es dieser cremefarbene Mantel, den ich trug, als ich die Straßenlaternen in der Oxford Street einschaltete. Er sieht sehr nach Gangster‘s Moll aus und ist Vintage. Aber er sieht auch sehr nach Yves Saint Laurent aus. Er hat mich nicht viel Geld gekostet. Ich liebe ihn aus zwei Gründen: Man fühlt sich immer stilvoll und außerdem hasse ich es, zu fieren. Das ist das Schlimmste. Wenn mir kalt ist, halte ich es nicht aus.“