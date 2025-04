Stars Geri Horner: Sie spricht über das Schreiben ihres neuen ‚Rosie Frost: Ice on Fire‘-Romans

Geri Horner - 50th Anniversary Of The Iconic Monaco Nov 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2025, 16:00 Uhr

Geri Horner verriet, dass sie das Schreiben ihres neuen Romans als das „Schwierigste“ empfunden habe, das sie jemals getan hat.

Die 52-jährige Autorin habe für das Schreiben ihres neuesten Buchs ‚Rosie Frost: Ice on Fire‘, der Fortsetzung ihrer 2023 erschienenen Geschichte ‚Rosie Frost and the Falcon Queen‘, eine „enorme mentale Ausdauer“ benötigt.

Die Spice Girls-Sängerin betonte jedoch, dass sich die Mühe letztendlich sehr gelohnt habe. Horner verriet in einem Interview in der US-Fernsehsendung ‚Extra‘: „Es ist wahrscheinlich das Schwierigste, was ich jemals getan habe. Die mentale Ausdauer, einen Roman fertigzustellen, ist enorm, sich daran zu erinnern, was man in diesem einen Abschnitt geschrieben hat …“ Die Prominente fügte hinzu, dass sie das Schreiben eines Buches mit dem Komponieren eines Songs vergleichen würde, da beide das Publikum auf eine Reise mitnehmen. Geri erzählte: „Beides erzählt Geschichten, verbindet und vermittelt Emotionen. Wenn man einen Song schreibt, dann ist das wie ein Kaffee, ein Espresso, während eine Geschichte ein richtiges Festmahl ist.“