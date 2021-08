Geri Horner wurde 49 und die Spice Sisters gratulierten

07.08.2021 14:22 Uhr

Geri Horner feiet ihren 49. Geburtstag. Früher schickte man noch Postkarten, heutzutage gratuliert man via Kommentar auf den Accounts der Geburtstagskinder.

Ginger Spice zelebrierte am Freitag (6. August) ihren 49. Geburtstag. Ihre Spice-Schwestern ließen es sich dabei natürlich nicht nehmen, ihrer Kollegin zu diesem Anlass zu gratulieren.

Online-Glückwünsche von den Kolleginnen

Emma Bunton postete ein gemeinsames Bild auf Instagram, unter das sie schrieb: „Ich hoffe du hast den wunderschönsten Geburtstag @therealgerihalliwell. Ich liebe dich, Ginger! Wir teilen Erinnerungen #SpiceSister.“ Auch Mel C teilte einen Bühnenschnappschuss von der letzten Spice Girls-Tournee. Darunter schrieb die Sängerin: „Die einzig wahre Ginger Spice @therealgerihalliwell. ‚King Darts‘-Champion, es ist dein Geburtstag! Ich hoffe du hast einen wunderschönen Tag und wirst richtig verwöhnt. Ich freue mich darauf, auf der Bühne wieder dein Kleid zu halten, irgendwann in der nicht ganz so fernen Zukunft! Ich liebe dich so sehr.“

Geri Horner bekam auch vom Ehemann einen Kommentar

Auch Geris Ehemann Christin Horner gratulierte seiner Liebsten in den sozialen Netzwerken. Unter eine Reihe von Familienfotos schrieb er auf Instagram: „Alles Gute zum Geburtstag für meine wunderschöne Frau. Du bist eine großartige Person und wir lieben dich alle. Hab einen tollen Tag.“ (Bang)