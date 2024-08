An gemeinnützige Organisationen Gericht hat „keine Belege“: Gil Ofarim hat Geldauflage nicht bezahlt

Gil Ofarim (l.) und sein Anwalt beim Auftakt des Prozesses am 7. November. (obr/spot)

SpotOn News | 02.08.2024, 12:43 Uhr

Gil Ofarim hat seine Geldauflage offenbar nach wie vor nicht bezahlt. Das bestätigt das Gericht auf Anfrage. Der Sänger hatte im November gestanden, einen antisemitischen Vorfall erfunden zu haben und muss 10.000 Euro an gemeinnützige Organisationen zahlen.

Entgegen einem aktuellen Bericht hat Gil Ofarim (41) die vom Landgericht Leipzig verhängte Geldauflage wegen seiner erfundenen Antisemitismus-Geschichte noch nicht beglichen. "Dem Landgericht liegen (Stand aktuell) weder Mitteilungen noch Belege der Verteidigung oder der Auflagenempfänger vor, die eine Zahlung belegen", erklärte Pressesprecher Johann Jagenlauf auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

Zuvor hatte RTL basierend auf "gut unterrichteten Kreisen" berichtet, dass Ofarim die vom Gericht geforderte Geldauflage von 10.000 Euro beglichen habe und das Verfahren demnach abgeschlossen sein soll. "Das Verfahren ist nicht abgeschlossen", stellte Jagenlauf weiter klar. "Unabhängig davon, dass es dazu nach Auflagenerfüllung einer förmlichen Entscheidung der Kammer bedarf."

Ofarim und der Antisemitismus-Skandal

Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem über seine Social-Media-Kanäle geteilten Video einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vorgeworfen. Unter anderem behauptete Ofarim in einem Instagram-Video, der Hotelmitarbeiter habe ihn dazu aufgefordert, seinen Davidstern abzunehmen. Der Hotelmitarbeiter zeigte Ofarim anschließend wegen Verleumdung an.

In dem Verleumdungsprozess im November legte Ofarim dann überraschend ein Geständnis ab und räumte ein, die Antisemitismusvorwürfe nur erfunden zu haben. Das Verfahren wurde gegen eine Geldauflage eingestellt. Die 10.000 Euro gehen an die Israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig und an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz.