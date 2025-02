Rekorde, Kandidatinnen, Neuerungen „Germany’s next Topmodel“: 20 Fakten zur 20. Jubiläumsstaffel

Heidi Klum hat schon einiges mit ihrer Model-Castingshow erlebt. (jom/spot)

SpotOn News | 13.02.2025, 17:16 Uhr

"Germany's next Topmodel" geht in seine 20. Staffel. Zum Jubiläum von Heidi Klums Model-Castingshow ein Überblick über 20 spannende Fakten zur ProSieben-Sendung.

Heidi Klum (51) geht mit ihrer Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" in die 20. Staffel. Das Urgestein unter den TV-Shows hat eine turbulente Geschichte mit Rekorden, Neuerungen und überraschenden Bühnenmomenten hinter sich. Diese 20 Fakten blicken zurück.

1. Die Erfinderin

US-Model-Legende Tyra Banks (51) ging zunächst mit "America's Next Top Model" an den Start. Als Produzentin und Jurymitglied stand sie ab der Premiere im Jahr 2003 hinter dem Format. Model-Kollegin Heidi Klum brachte die Modelshow dann 2006 als Adaption nach Deutschland. Am 25. Januar 2006 feierte die Show auf ProSieben Premiere.

2. Die erste Gewinnerin

Im aufgezeichneten Finale wurde Lena Gercke (36) zur ersten Siegerin gekürt. In der vierten Staffel gab es erstmals eine Live-Show zum Finale, in dem Sara Nuru (35) "Germany's next Topmodel" gewann.

3. Das Küken

Lovelyn Enebechi (28) gewann 2013 die achte Staffel der Castingshow. Damals war die gebürtige Hamburgerin 16 Jahre alt. Damit hält sie den Rekord für die jüngste Siegerin. Dieser wird dieses Jahr auch nicht gebrochen. Im Casting-Aufruf für 2025 steht: "Für die 20. Staffel bewerben kann sich jede:r, mit jeder Größe und in jedem Alter. Die einzige Einschränkung: Du musst mindestens 18 Jahre alt sein."

4. Größenveränderung

Bei der Größe haben die Juroren lange Zeit noch ein Auge zugedrückt. Doch 2013 wurde man strenger und passte sich den internationalen Normen an: 1,76 m galt nun als Mindestgröße, die die Bewerberinnen ohne High Heels mitbringen mussten. Zuvor konnten auch noch Mädchen mit 1,72 m von der Laufstegkarriere träumen. Ab Staffel 16 gab es keine Mindestgröße mehr, man setzte verstärkt auf Diversität.

5. Altersrekord

In Staffel 17 sollte "mehr Diversity als je zuvor" umgesetzt werden. Mit von der Partie waren Models mit einer Größe von 1,54 bis 1,95 Meter, mit Kleidergrößen von 30 bis 54 und mit einem Altersspektrum von 18 bis 68 Jahren. Besonders letzteres war ein Novum in der Show.

6. Berühmte Kandidatin

Dass die Castingshow eine Karrierechance sein kann, dachte sich wohl auch Sophia Thomalla (35). Die Moderatorin nahm 2009 am offenen Casting teil. Überzeugen konnte sie jedoch nicht, sie kam nicht über die erste Runde hinaus. Eine Karriere als Schauspielerin, Moderatorin und Model gelang ihr trotzdem. Auch Micaela Schäfer (41) versuchte ihr Glück, machte 2006 immerhin den achten Platz.

7. Dschungelstars

Schäfer ist nicht die einzige "GNTM"-Kandidatin, die die Teilnahme als Sprungbrett nutzte und im Reality-TV Fuß fasste. Ins Dschungelcamp zogen unter anderem die ehemaligen "GNTM"-Models Sarah Knappik, Gina-Lisa Lohfink, Fiona Erdmann, Larissa Marolt, Sara Kulka, Nathalie Volk, Gisele Oppermann oder zuletzt Anya Elsner.

8. Der Vokuhila

Die Umstyling-Folge, in der die Models von Profis einen mal mehr, mal weniger neuen Look verpasst bekommen, sorgt meist für viel Drama auf dem Friseurstuhl. Legendär wurde Zoe Saips Vokuhila-Look. "Ich finde, ich schau so aus, wie ein Fußballer aus den 80er Jahren", befand sie nach dem Umstyling. Geschadet hat es der Österreicherin nicht. Saip schaffte es 2018 immerhin auf Platz zehn und ist heute als Model und Influencerin tätig.

9. Die Hochzeit

Neben der Umstyling-Folge sind auch die Finalshows der Staffeln immer für eine Überraschung gut. Theresia Fischer (32) polarisierte 2019 bei "Germany's next Topmodel" nicht nur mit ihrem Kuscheltier Murmeltier Herbert, sondern auch mit ihrer symbolischen Live-Hochzeit mit ihrem 28 Jahre älteren Mann im Finale der Show im Mai. Die große Hochzeit folgte im Juni 2019. 2022 kam es zur Trennung.

10. Die Liebelei

In der 19. Staffel von "Germany's next Topmodel" lag erstmals in der Geschichte des Formats Liebe in der Luft. Denn bei der ersten Frauen-Männer-Staffel fanden zwei Models zueinander. Bei Grees "Grace" Zakhour und Armin Rausch funkte es hinter den Kameras, die beiden wurden ein Paar.

11. Die Vielfalt

Dass Klum seit 2024 auf das Casting von Männern und Frauen setzt, war nicht die erste Veränderung in Sachen Vielfalt. Die erste Transgender-Kandidatin im Jahr 2015 war Pari Roehi. 2021 gewann mit Alex Mariah Peter (27) zum ersten Mal ein Transgender-Model. 2018 wurden zum ersten Mal Curvy Models bei den "GNTM"-Castings ausgewählt. 2023 erreichte dann mit Vivien Blotzki (24) das erste Curvy Model den ersten Platz.

12. Auszeichnung

Ihr Einsatz für mehr Vielfalt in der Show zahlte sich für Heidi Klum bereits aus. Am 23. Oktober 2024 wurde sie in München für die 19. Staffel ihrer ProSieben-Show mit dem Blauem Panther in der Kategorie Entertainment ausgezeichnet. "Ich freue mich sehr über den Blauen Panther, insbesondere, dass diese 19. Staffel die Jury überzeugt hat", gab Klum in einem Statement an. "Im Bezug auf Diversity und Toleranz sind wir in der Modewelt leider noch lange nicht da, wo wir sein sollten, deshalb hat das Thema auch in Zukunft Priorität für mich."

13. Gastjuroren

In Staffel 14 kam eine größere Veränderung auf das Format zu. Hatte Heidi Klum bisher wechselnde, jedoch für eine Staffel durchgängig dieselben Juroren an ihrer Seite, griff sie nun auf verschiedene Gastjuroren innerhalb der Staffel zurück. Die Änderung hält bis heute an. Zuvor durften schon namhafte Männer der Modewelt neben Klum als Juroren Platz nehmen. Insgesamt waren es in 13 Staffeln zwölf an der Zahl, darunter Peyman Amin (53), Kristian Schuller (54), Thomas Hayo (56), Bruce Darnell (67), Wolfgang Joop (80) oder Michael Michalsky (57).

14. Teams

In der elften Staffel wurden die Kandidatinnen in Teams aufgeteilt. Die Models kämpften somit im Team Thomas Hayo oder Team Michael Michalsky. Die beiden Juroren coachten den Laufsteg-Nachwuchs, der in unterschiedlichen Unterkünften untergebracht wurde, auf unterschiedliche Weise.

15. Keine Tiere

Heidi Klum versucht laut eigener Aussage über die Staffeln hinweg mit der Zeit zu gehen. "Mir würde das heute auch nicht mehr einfallen, mit Tieren einen Shoot zu machen", sagte Klum etwa im Interview mit Jam FM im Februar 2024. Zuvor wurde unter anderem mit Affen, Elefanten oder Spinnen geshootet.

16. Sendeplatz

Die erste Staffel lief im Januar 2006 an einem Mittwoch an. Doch bereits in Staffel zwei wurde der Donnerstag zur Primetime der angestammte Sendeplatz. Premiere feierten die Staffeln immer im Februar oder Anfang März. Zum 20. Jubiläum gibt es nun einen Doppel-Sendeplatz. Die erste Folge am 13. Februar stellt die weiblichen Models in den Mittelpunkt. Der Mittwoch ist dann für die männlichen Models reserviert (ab 19. Februar). Nach den Ausgaben, die immer donnerstags und mittwochs laufen, kommt es in Folge 13 (27. März) dann zum großen Aufeinandertreffen. "GNTM" wird dann nur noch donnerstags um 20:15 Uhr gezeigt.

17. Das Erfolgsjahr

2009 lief es für die Show bis jetzt am besten: Durchschnittlich 3,83 Millionen Zuschauer sahen den Nachwuchsmodels dabei zu, wie sie um den Sieg kämpften und Sara Nuru ihn für sich ausmachen konnte. Seitdem gehen die Quoten stetig zurück. Für die 13. Staffel konnte ProSieben durchschnittlich nur noch 2,38 Millionen Zuschauer erreichen. Jahr für Jahr bangen die Fans deshalb, ob "GNTM" eine weitere Staffel erhält.

18. Nackt-Protest

Von Kritik blieb die Show über die Jahre nicht verschont. Es wurde über vermeintlich falsch vermittelte Schönheitsideale oder Körperbilder diskutiert. 2013 machte sich die Kritik auch als offener Protest bemerkbar. Im Finale in der Mannheimer SAP Arena schafften es Femen-Aktivistinnen oben ohne und mit dem Slogan "Heidis Horror Picture Show" auf die Bühne.

19. Abbruch Finale

Das Finale der zehnten Staffel musste im Mai 2015 aufgrund einer Bombendrohung abgebrochen werden. Es wurde letztlich dann in New York aufgezeichnet und zwei Wochen später ausgestrahlt. Lena Meyer-Landrut (33), Olly Murs (40) und DJ Kygo (33) konnten beim eigentlichen Finale nicht auftreten. Der einzige auf der Bühne war in New York dann Kygo. 2016 fand das Finale erstmals in der Stierkampfarena von Palma statt, anschließend ging es wieder nach Deutschland.

20. Corona und Waldbrände

Für widrige Umstände bei der Produktion sorgte auch die Corona-Pandemie. Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's next Topmodel" fand das Finale 2020 in Berlin ohne Heidi Klum statt. Grund waren die Reiseschwierigkeiten wegen der Corona-Krise. Die Produktion blieb zudem 2021 in Europa und verzichtete auf einen Dreh in den USA. Das Live-Finale fand vor virtuellem Publikum statt.

Dieses Jahr haben die Brände in Los Angeles einen Einfluss auf die Produktion. "Wegen der Situation in LA verschiebt ProSieben die Dreharbeiten zum zweiten Teil der 'GNTM'-Jubiläumsstaffel um einige Tage", bestätigte "GNTM"-Sprecherin Tina Land der Nachrichtenagentur spot on news Mitte Januar auf Nachfrage.