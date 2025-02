Model-, Netz- und TV-Karrieren „Germany’s next Topmodel“: Die größten Erfolge der Kandidatinnen

Soulin Omar (l.) ist als Model international erfolgreich, Marie Nasemann (M.) ist Schauspielerin und Theresia Fischer tummelt als Realitystar durch Trash-Formate. (eyn/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 19:30 Uhr

"Ich habe leider kein Foto für dich" - seit mittlerweile 19 Jahren schockt Heidi Klum ihre Kandidatinnen bei "Germany's next Topmodel" mit diesem Satz. Dass das allerdings nicht das Ende der noch jungen Karriere bedeuten muss, haben mehrere von ihnen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Ab 13. Februar begibt sich Heidi Klum (51) wieder auf die Suche nach Deutschlands nächstem Topmodel. Zum zweiten Mal sind bei "Germany's next Topmodel" auch Männer mit dabei, weshalb die Show jetzt an zwei Tagen pro Woche läuft. Doppelte Dosis "GNTM" – doppelter Erfolg? Hartnäckig halten sich die Behauptungen, dass es die Kandidatinnen der Show sowieso selten zur großen Karriere schaffen. Ein Trugschluss, wenn man einen Blick auf die Erfolge ehemaliger Teilnehmerinnen wirft.

Internationale Mode-Erfolge

Man muss nicht unbedingt das letzte Foto bekommen, um als Model groß durchzustarten – das zeigt zum Beispiel Soulin Omar (24). Sie schaffte es 2021 im Finale zwar nur auf Platz drei, zog danach aber internationale Jobs an Land. Unter anderem war sie auf dem Cover der arabischen "Vogue", der vietnamesischen "Harper's Bazaar" oder der deutschen "Grazia" zu sehen. Außerdem modelt sie erfolgreich für Marken wie Hugo Boss, Pandora oder H&M.

Ähnlich erging es auch Lara Helmer (28): Sie verpasste in der elften Staffel knapp das Finale, ergatterte danach aber zahlreiche Laufstegjobs bei den internationalen Modewochen und stand unter anderem für die "Cosmopolitan" oder die "Harper's Bazaar" vor der Kamera. Noch erfolgreicher ist Anh Phuong (33). In der 12. Staffel landete sie auf Platz acht – danach startete sie international durch und modelte für "Issey Miyake", "Harper's Bazaar Vietnam", "L'Officiel Baltic" oder "Vogue Italia". Auf Instagram folgen ihr inzwischen 1,8 Millionen Menschen.

Die Liste der als Model erfolgreichen Ex-Kandidatinnen lässt sich schier endlos weiterführen: Auch Vanessa Hegelmaier (37, "GNTM" 2008), Brenda Kranz (33, "GNTM" 2009), Ivana Teklic (29, "GNTM" 2014) oder Viola Schierenbeck (22, "GNTM" 2022) sind oder waren gut im Geschäft.

Sarina Nowak (31, "GNTM" 2009) hat sich mittlerweile als Curvy-Model einen Namen gemacht. Sie ist in den USA sehr erfolgreich und lief unter anderem für "Sports Illustrated" oder modelte für Khloé Kardashians Modelabel "Good American". 2022 war sie als Gastjurorin noch einmal bei "GNTM" zu sehen.

Erfolge als Influencerinnen

Neben der Modelkarriere gibt es für die "GNTM"-Kandidatinnen auch die Möglichkeit, als Influencerinnen durchzustarten. Eine, die das sehr erfolgreich getan hat, ist Stefanie Giesinger (28, "GNTM" 2014). 5,1 Millionen Menschen folgen ihr inzwischen im Netz. Die Unternehmerin hat mehrere Marken gegründet – darunter Hautpflege-Produkte, Kleidung und Matcha-Produkte – sowie einen eigenen Podcast. 2024 wurde der Tausendsassa von "Forbes" in die Liste der 30 spannendsten Personen unter 30 in der Sparte "Art & Culture" für Europa aufgenommen.

Anna-Maria Damm (28) kann 2,2 Millionen Follower vorweisen. Einst Fünfte bei "GNTM" 2013, ist sie heute ebenfalls erfolgreiche Unternehmerin und Podcasterin. Außerdem hat sie zwei Kinder und nimmt ihre Fans mit durch ihren Alltag als Mama. Weitere erfolgreiche Influencerinnen sind unter anderem Jana Heinisch (30, "GNTM" 2014), Anna Adamyan (29, "GNTM" 2014) oder Elena Carrière (28, "GNTM" 2016).

Moderatorinnen und Schauspielerinnen aus dem "GNTM"-Universum

Heidi Klum betont in ihrer Show immer wieder, dass die Teilnehmerinnen das Gesamtpaket mitbringen müssen. Dass sie ein solches besitzt, hat ihre erste Siegerin Lena Gercke (36) bewiesen. Nach der Show 2006 wurde sie nicht nur ein beliebtes Werbegesicht, sondern auch als Moderatorin erfolgreich. Sie stand für "Austria's Next Topmodel" sowie für "The Voice of Germany" als Host vor der Kamera. Außerdem saß sie in der Erfindershow "Das Ding des Jahres" in der Jury, war bei "Schlag den Star" zu sehen, hat ihr eigenes Modelabel und 3,3 Millionen Follower im Netz.

Rebecca Mir (33) wurde zwar "nur" Zweite, wird aber eigentlich als inoffizielle Gewinnerin der sechsten Staffel gehandelt. Immerhin etablierte sie sich danach als feste Größe im Fernsehen: Seit 2013 moderiert sie "taff". Außerdem war sie ebenfalls schon bei "Schlag den Star" zu sehen und absolvierte TV-Auftritte bei "Das große Promibacken" oder "Let's Dance". In der Tanzshow lernte sie ihren heutigen Ehemann Massimo Sinató (44) kennen.

Barbara Meier (38, "GNTM" 2007) war ebenfalls bei "Let's Dance" zu sehen, hatte aber auch mehrere Schauspiel-Rollen. Sie übernahm Episodenhauptrollen in diversen ZDF-Krimireihen und spielte unter anderem in den Serien "Dahoam is Dahoam" oder "Der Alte" mit. Neben deutschen Fernsehfilmen war sie auch in internationalen Produktionen wie dem Kinofilm "The Aspern Papers" zu sehen.

Auch Marie Nasemann (35, "GNTM" 2009) hat sich als Schauspielerin etabliert. Sie stand für die ARD-Serie "For the Drama" vor der Kamera. Außerdem hat sie einen Spiegel-Bestseller veröffentlicht und zusammen mit ihrem Ehemann einen Podcast.

Und zu guter Letzt: Die Realitystars

Eine Berufsgruppe scheint den "GNTM"-Models aber besonders zu liegen: Realitystar. Zahlreiche ehemalige Kandidatinnen tummeln sich mittlerweile in sämtlichen deutschen Trash-TV-Shows. Ganz vorne mit dabei: Theresia Fischer (32, "GNTM" 2019), die unter anderem schon bei "Kampf der Realitystars" oder "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen war. Ebenfalls gut im Geschäft sind Fiona Erdmann (36, "GNTM" 2007), Larissa Marolt (31, "GNTM" 2009) oder Sarah Knappik (37, "GNTM" 2008), die bereits im Dschungelcamp waren.

Aufstrebende Realitystars sind die Krawallbürsten Anya Elsner (21, "GNTM" 2023) und Elsa Latifaj (19, "GNTM" 2023) aus den jüngsten Staffeln. Gerda Lewis (32, "GNTM" 2018) machte nach ihrer "GNTM"-Karriere als Bachelorette auf sich aufmerksam.

Und noch zwei Trash-TV-Stars starteten ihre Karriere einst bei "GNTM": Gina-Lisa Lohfink (38, "GNTM" 2008) und Micaela Schäfer (41, "GNTM" 2006). Die beiden kennt heute fast jeder: Gina-Lisa sorgt immer wieder mit ihrem Aussehen und ihrem Liebesleben für Schlagzeilen, während Schäfer als Deutschlands freizügigste "Nacktschnecke" gilt. Ob die neue Staffel wohl ähnlich schillernde Charaktere hervorbringen wird?