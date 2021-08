„Germany’s next Topmodel“-Gewinnerin Lovelyn Enebechi ist schwanger

Lovelyn Enebechi gewann 2013 "GNTM". (wag/spot)

27.08.2021 21:00 Uhr

Lovelyn Enebechi ist schwanger. Das verriet die Siegerin der Casting-Show "Germany's next Topmodel" aus dem Jahr 2013 nun bei Instagram.

Model Lovelyn Enebechi (24) ist schwanger. Das verriet die Gewinnerin von Heidi Klums (48) Casting-Show „Germany’s next Topmodel“ aus dem Jahr 2013 nun mit einem Post auf Instagram.

„Große Dinge beginnen oft klitzeklein“, ist neben zwei Fotos zu lesen, die Enebechi am Freitag (27. August) auf der Social-Media-Plattform teilte. Eines zeigt sie in einer innigen Umarmung mit ihrem Partner, in der Hand hält die 24-Jährige ein Ultraschallfoto. Auf dem zweiten Schnappschuss ist das erste Foto ihres Nachwuchses in Nahaufnahme zu sehen, neben ihm liegt ein positiver Schwangerschaftstest. Seinem Post fügte das Model unter anderem die Hashtags „#momtobe“ und „#baldzudritt“ hinzu.

Die gebürtige Hamburgerin Lovelyn Enebechi gewann „GNTM“ vor acht Jahren im Alter von gerade mal 16 Jahren. In der achten Staffel der Casting-Show setzte sie sich gegen knapp 15.500 Mitbewerberinnen durch.