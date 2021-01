25.01.2021 22:15 Uhr

„Germany’s next Topmodel“: Otto Waalkes als Stargast dabei

Überraschung bei "Germany's Next Topmodel": Offenbar wird auch Komiker Otto Waalkes als Promi-Gast mit von der Partie sein.

Am 4. Februar ist es soweit: Dann fällt der Startschuss für die 16. Staffel von „Germany’s next Topmodel„. Model-Mama Heidi Klum (47) hat jetzt schon via Instagram einen weiteren kleinen Einblick darauf gegeben, wer alles als Promi-Gast oder Gastjuror mit dabei sein wird – eine Enthüllung überrascht.

In dem kleinen Clip sind unter anderem zwei alte Bekannte zu sehen: So werden offenbar Stefanie Giesinger (24), Siegerin der neunten „GNTM“-Staffel, sowie die zweitplatzierte der sechsten Staffel, Rebecca Mir (29), als Gastjuroren mit dabei sein. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll auch Modemacher Wolfgang Joop (76) wieder im Jury-Stuhl Platz nehmen.

Auch ein eher ungewöhnlicher Gast ist mit von der Partie: Otto Waalkes (72). Der Komiker ist ganz kurz in dem Instagram-Video zu sehen. Welche Rolle er in der Casting-Show einnehmen wird, wird daraus aber nicht ersichtlich.

Bill Kaulitz ist auch wieder an Bord

Zuvor hatte Klum bereits verraten, dass Sänger Bill Kaulitz (31) ebenfalls als Gastjuror auftreten wird. Der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz und Schwager von Heidi Klum war in der 14. Staffel bereits mit dabei. Gemeinsam mit ihrer Band Tokio Hotel und dem Musik-Duo Vize steuern die Brüder auch den diesjährigen „GNTM“-Titelsong „White Lies“ bei. Bereits 2019 hatten Tokio Hotel mit „Melancholic Paradise“ die Titelmelodie zur ProSieben-Show geliefert.

Neben Bill Kaulitz werden in der 16. Staffel unter anderem auch der französische Designer Thierry Mugler (72) und die Starfotografen Ellen von Unwerth (67) sowie Rankin (54) zu sehen sein. In einer Instagram Story hatte Klum zudem erklärt, dass auch die Siegerin von 2020, Jacky Wruck (22), am „GNTM“-Set war.

(rto/spot)