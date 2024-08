Casting, ältere Kandidatinnen und mehr „Germany’s Next Topmodel“: Was zur Jubiläumsstaffel schon bekannt ist

Heidi Klum lädt schon zur 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel". (eyn/spot)

SpotOn News | 17.08.2024, 12:57 Uhr

Nächstes Jahr läuft schon die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Die soll sowohl für die Kandidatinnen und Kandidaten als auch für das TV-Publikum etwas ganz Besonderes werden, verspricht Heidi Klum.

2006 flimmerte die erste Staffel "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum (51) über die Bildschirme. Im kommenden Jahr läuft also schon die 20. Ausgabe der Modelshow und die Neuerungen, die sich ProSieben dafür ausgedacht hat, werden mit Spannung erwartet. In ihrer Instagram-Story verriet die Chefjurorin jetzt erste Details über die neuen Folgen. "Ich werde mir natürlich allergrößte Mühe geben, dass es wieder etwas Besonderes wird für meine Kandidaten und Kandidatinnen und natürlich auch für die Zuschauer", kündigte sie an.

Frauen und Männer jeden Alters

In der 19. Staffel durften erstmals auch Männer an der Castingshow teilnehmen – das wird, wie bereits bekannt, auch beim Jubiläum so bleiben. In Sachen Alter gibt es nur eine Grenze: Man muss wie zuvor mindestens 18 Jahre alt sein. Nach oben hin ist die Altersspanne offen. "Ich würde es mir so wünschen, dass ich auch wieder ältere Kandidaten und Kandidatinnen bei mir dabeihabe. Bis jetzt haben sich aber nicht viele beworben", gab Klum einen Einblick.

Diesmal kein offenes Casting

Anders als in der vergangenen Staffel wird es für 2025 kein offenes Casting geben, bei dem sich Modelanwärterinnen und -anwärter Heidi Klum direkt präsentieren können. Stattdessen müssen überzeugende Bewerbungsvideos eingesendet werden.

"Dieses Jahr schaue ich mir die Bewerbungsvideos an, daraufhin werden einige Personen zum Interview eingeladen und dann werde ich diese Personen im Oktober zum allerersten Mal selbst live sehen", erklärte sie dazu. Bisher habe sie noch nicht alle Videos gesichtet: "Aber diesem Wochenende bin ich wieder am Start." Viel Zeit bleibt auch nicht mehr, denn die Bewerberinnen und Bewerber, die Klum näher kennenlernen will, werden bereits am 30. und 31. August sowie am 1. September von der Produktion zu den Gesprächen eingeladen.

Wieder mehr Shootings

Für viele Fans der Show sind besonders die aufwendigen Fotoshootings jedes Jahr wieder ein Highlight. In den vergangenen Staffeln war der Fokus von den Shootings aber immer weiter abgerückt und mehr auf Laufsteg-Challenges gelegt worden. Zum Jubiläum soll sich das ändern, versprach Heidi Klum: "Es haben sich ja viele beschwert letztes Mal, dass wir nicht so viele Shootings hatten und deswegen gibt es jetzt in der 20. Staffel wieder ganz viele, ganz tolle Shootings."

Welche Stars ihr in der kommenden Staffel als Gastjuroren zur Seite stehen werden, verriet Klum noch nicht. Allerdings darf man sich wohl wieder auf ihre älteste Tochter Leni Klum (20) freuen, die viele in der 19. Staffel vermisst hatten. Auf die Frage eines Followers, ob Leni in Staffel 20 wieder mitmischen werde, gab es von Heidi Klum zwar keine ausführliche Antwort, dafür aber einen deutlichen Daumen nach oben.