„Geschmacklos“: Matthew Perry verärgert Fans mit „Friends“-Klamotten

Hat sich Matthew Perry mit seinen "Friends"-Kleidungsstücken ein Eigentor geschossen? (stk/spot)

25.05.2021 13:15 Uhr

Dass Matthew Perry sein eigenes "Friends"-Merchandise vertreibt, kommt nicht bei allen Leuten gut an. Es sei "geschmacklos" und gierig.

Nicht bei jedem kommt Matthew Perrys (51) eigens herausgebrachtes „Friends“-Merchandise gut an. Unter den zahlreichen begeisterten Kommentaren in seiner Twitter-Timeline finden sich zunehmend auch immer mehr, die der Sache kritisch gegenüberstehen. Allen voran ein T-Shirt-Design stößt anscheinend viele vor den Kopf, mit dem Perry in typischer Chandler-Manier fragt: „Could I Be Any More Vaccinated?“ („Könnte ich noch geimpfter sein?“)

Could I BE Any More Vaccinated? Get your shot and then get your shirt. Shop the entire collection at https://t.co/WzJDsPVqFX Only available for a limited time pic.twitter.com/M2G8hbNV23 — Matthew Perry (@MatthewPerry) May 24, 2021

„Geld mit einem T-Shirt zu machen, das sich aufs Impfen bezieht, ist geschmacklos. Könnte ich NOCH genervter davon sein?“, urteilt etwa ein User. Manch offenkundiger Impfgegner beschimpft ihn deswegen gar als „Propaganda-Maschine“. Wieder andere fragen sich, warum sie „einem Multi-Millionär nur noch mehr Geld“ geben sollten und kommen zum Schluss: „Nur mal wieder Kapitalismus bei der Arbeit, nichts Neues.“

Der Chandler-Darsteller hatte im Zuge der großen „Friends“-Reunion, die am 27. Mai bei HBO Max und hierzulande via Sky zu sehen sein wird, eine zeitlich limitierte Merchandise-Linie herausgebracht. Auf den Kleidungsstücken befinden sich Sprüche, die vor allem auf Chandlers Catchphrase „Could I/It Be More…?“ („Könnte ich/es noch mehr… sein?“) des englischen Originals der Serie anspielen.