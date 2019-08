Gestatten, das ist Francesca Giuliano!

Diese Granate mischte die Filmfestspiele in Venedig am Donnerstag kräftig auf und hätte Brad Pitt und Co. fast die Show bei deren Premiere ihres Films „Ad Astra“ gestohlen. Curvy Model und Schauspielerin Francesca Giuliano! Alles andere scheint bei dem renommierten Festival nach ihrem Auftritt plötzlich nur noch Nebensache.

Am Lido präsentierte die heiße 34-jährige Italienerin nicht nur ihre schwindelerregende Oberweite, sondern man glaubt es kaum, auch einen Kurzfilm namens „Push out“! Allerdings geht es bei der Geschichte über zwei Frauen nicht um oberflächliche Körperlichkeit, wie ihr Auftritt ja nahelegen musste. Im Gegenteil – ein Film, der aktuelle Themen wie das Fehlen von Elternteilen, Diskriminierung und Neid aufgreift.

Für alle, die nicht glauben können was sie hier sehen, präsentieren wir Francesca im folgenden in voller Länge:

Sie ist noch Single

Über Francesca ist nicht allzuviel bekannt. Seit ihren Auftritten in der italienischen TV-Gameshow ‚Avanti un altro!‘ hat die Tochter eines Franzosen und einer Italienerin das berauschende Gefühl, ganz Italien liebt sie.

Und über das Liebesleben der schönen Römerin darf man auch nur spekulieren. Auf ihrem Instagram-Profil sieht man sie oft mit Schnappschüssen ihres Alltags posieren oder sie zeigt sich als Curvy-Model bei einem Fotoshooting. Und wie sie jüngst in einem Interview bekannte, sei sie noch immer Single.

Francesca, die wegen ihrer Pfunde die klassischen Etappen von Mobbing durchlebt hat, steht längst zu ihrem Aussehen und gesteht, sich noch nie einer Schönheitsoperation unterzogen zu haben! Natürlich liebt sie es zu essen. Ihr Lieblingsgericht: Pasta mit Tomaten und Basilikum.