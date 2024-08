Von der Tapete bis zum Boden Gesund und schön: So wird das Kinderzimmer zum Wohlfühlort

Von der Tapete bis zum Holzboden: Mit viel Liebe zum Detail und dem Wissen zu schadstofffreien Materialien kann ein Kinderzimmer mit wenig Aufwand hübsch eingerichtet werden. (the/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 16:16 Uhr

Ein Kinderzimmer ist viel mehr als nur ein Schlafplatz. Mit einer ausgewogenen Farbmischung, robusten und anpassungsfähigen Möbeln sowie kindgerechter Dekoration wird es zum gesunden Wohlfühlort zum Spielen, Lernen und Entspannen.

Das Kinderzimmer ist für die jüngsten Familienmitglieder so viel mehr als nur ein Schlafplatz: Im besten Fall ist es für Kinder jeden Alters ein Wohlfühlort zum Spielen, Lernen und Entspannen. Das Zimmer sollte daher nicht nur schön, sondern auch gesund gestaltet und eingerichtet sein. Hier kommen alle wichtigen Merkmale, die bei einer gesundheitsfördernden und farbenfrohen Kinderzimmer-Gestaltung wichtig sind.

Farbauswahl und Wandgestaltung: Darauf kommt es an

Im Kinderzimmer sorgt eine ausgewogene Farbmischung für eine angenehme Atmosphäre. Nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern beeinflussen Farben die Stimmung und das Wohlbefinden.

Die perfekten Farben für das Kinderzimmer sind fröhliche Farben wie Gelb oder Grün, sowie beruhigende Farbtöne wie Blau oder Lavendel. Während helle Farben im Spiel- und Lernbereich die Kreativität und die gute Laune der Kinder fördern, wirken pastellige Töne eher beruhigend und sind daher ideal für den Schlafbereich im Kinderzimmer. Ein Farbkonzept, das auf natürlichen Farben beruht, schafft eine harmonische und entspannte Umgebung.

Eine gute und anpassungsfähige Wahl für die Wandgestaltung im Kinderzimmer ist die Rauhfaser-Tapete. Diese Tapeten-Art ist besonders robust und strapazierfähig: Sie lässt sich in jeder gewünschten Farbe streichen und auch leicht überstreichen, wenn das Zimmer mit zunehmendem Alter des Kindes umgestaltet werden soll. Zudem sorgt die Rauhfaser-Tapete durch ihre atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende Beschaffenheit für eine verbesserte Raumluft und trägt durch ihr schadstofffreies Material zur Wohngesundheit bei: Sie ist frei von PVC und Weichmachern, wie der Tapeten-Hersteller Erfurt erklärt. Hier und auch bei anderen Produkten für Kinderzimmer ist es ratsam, auf Siegel wie den Blauen Engel zu achten.

Kindgerechte Möbelauswahl mit Blick auf die Zukunft

Ein schönes und gesundes Kinderzimmer einzurichten, erfordert viel Sorgfalt und Planung. Mit den richtigen Bodenbelägen, Möbeln und kindgerechten Dekorationen gelingt es allerdings schnell, eine Umgebung zu schaffen, in der sich das Kind wohlfühlt und gesund aufwachsen kann. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit sollte das Kinderzimmer so gestaltet werden, dass es mit dem Kind mitwachsen und sich mit den Bedürfnissen weiterentwickeln kann.

Bei der Auswahl der Möbel für das Kinderzimmer sollten Funktionalität und je nach Alter des Kindes auch Sicherheit im Vordergrund stehen. Natürliche, stabile und schadstofffreie Materialien wie Holz für Möbel steigern den Wohlfühlcharakter im Kinderzimmer. Perfekt sind zudem Möbel, die sich an die Größe des Kindes anpassen lassen, um von vornherein eine gesunde Körperhaltung zu unterstützen. Genug Platz für Stauraum in Form von Boxen oder Regalen helfen dabei, das Zimmer sauber und ordentlich zu halten. Ein gut durchdachtes Kinderzimmer bietet durch die Einrichtung Platz zum Spielen und Lernen. Diese Bereiche sollten jedoch klar voneinander getrennt sein.

Bodenbeläge im Kinderzimmer

Gerade beim Spielen verbringen Kinder in der Regel sehr viel Zeit auf dem Boden ihres Kinderzimmers. Daher sollte der Boden nicht nur schön, sondern auch pflegeleicht und schadstofffrei sein. Geeignete Materialien für den Boden im Kinderzimmer sind unter anderem Kork und Holz. Für einen wärmeren Untergrund sind Teppiche aus Naturfasern wie Baumwolle oder Wolle eine gute Wahl. Als Boden vermieden werden sollte PVC, da dieser gesundheitsschädliche Weichmacher enthalten kann.

Schöne, gesunde Beleuchtung im Kinderzimmer

Im Kinderzimmer sorgt eine gute Beleuchtung zum einen für eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre, zum anderen schont eine gesunde und natürliche Beleuchtung mit unterschiedlichen Lichtquellen die Augen. Am besten nutzt man das Tageslicht durch helle Vorhänge, die das Licht gut in den Raum lassen. Ein warmes, blendfreies Licht als Grundbeleuchtung erhellt am Abend den Raum, während ein sanftes Nachtlicht zum Einschlafen eine beruhigende Atmosphäre schafft.

Dekoration im Kinderzimmer

Neben den Möbeln sorgt vor allem die Dekoration im Kinderzimmer für die persönliche Note. Schon im Kleinkindalter können fantasievolle Designs in Form von gemütlicher Kinderzimmer-Deko und -Textilien inspirierend auf den jungen Bewohner wirken. Besonders schön ist es, das Kinderzimmer nach den Interessen des Kindes zu dekorieren wie zum Beispiel Tiere, Weltraum oder Märchen. Wichtig ist es, bei der Dekoration im Kinderzimmer auf Elemente zu achten, die flexibel und leicht ausgetauscht werden können. So kann die Gestaltung des Zimmers beliebig oft an die Vorlieben des Kindes angepasst werden.

Raumklima: Essenziell für die Kindergesundheit

Ist das Kinderzimmer vom Boden über die Rauhfasertapete bis hin zu den Möbeln fertig eingerichtet, gilt es, auf eine gute Raumluft-Qualität zu achten. Durch regelmäßiges Lüften sowie durch den Verzicht auf chemische Reinigungsmittel oder das Integrieren von luftreinigenden, ungiftigen Pflanzen wie des Bogenhanfs verbessert sich die Luftqualität im Kinderzimmer.