Schon bald fängt die Orangen-Saison wieder an. Die Frucht macht sich in süßen und in herzhaften Gerichten gut. Hier gibt es Inspiration für drei Gerichte mit Orangen.

Orangen sind nicht nur ein köstlicher Snack, sondern auch wahre Vitaminbomben. Reich an Vitamin C, Ballaststoffen und Antioxidantien, sind sie eine der gesündesten Früchte, stärken unser Immunsystem und sind gleichzeitig extrem vielseitig. Dass sie sich sowohl in süßen als auch in herzhaften Gerichten wunderbar machen, zeigt Jamie Schler in seinem neuen Kochbuch "Orangen – Süße und herzhafte Rezepte" (ars vivendi). Drei Gerichte mit Orangen gibt es hier.

Marokkanischer Orangensalat

Zutaten: 3 mittelgroße oder große Bio-Orangen (Blut-, Saft- oder Navel-Orangen oder gemischt), 1 Bio-Zitrone (halbiert), Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle (nach Geschmack), gemahlener Kreuzkümmel (nach Geschmack), geräuchertes Paprikapulver (nach Geschmack), 1 große Handvoll Oliven (Nicoise oder Kalamata), sehr hochwertiges natives Olivenöl extra

Zubereitung: Die Orangen schälen, einschließlich der weißen Haut, und dann in dünne Scheiben schneiden. Die Orangenscheiben gleichmäßig auf vier Salatteller verteilen, mit etwas Zitronensaft beträufeln und mit einem Hauch von Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Paprika bestreuen. Die Oliven darüber verteilen und alles mit etwas Olivenöl beträufeln. Vor dem Servieren etwa 10 Minuten bei Zimmertemperatur durchziehen lassen.

Fisch-Tajine mit Salzzitronen, Oliven, Orange und Safran

Zutaten: 2 TL Ras el Hanout, 1 TL Orangenpulver, 1 Prise rotes Adobo-Chilipulver, 170 g dicke Kabeljaufilets oder anderer festfleischiger Fisch, 2 EL Olivenöl, 1 kleine Zwiebel (gehackt), 1 Knoblauchzehe (gehackt), 1 mittelgroße Kartoffel (geschält und in kleine Würfel geschnitten), ½ Zucchini (geschält und in kleine Würfel geschnitten), ½ grüne Paprikaschote (Samen und Scheidewände entfernt, gehackt), 1 kleine Salzzitrone (halbiert oder geviertelt), 2 EL kleine, getrocknete Sultaninen, 1 mittelgroße Bio-Orange (in Filets geschnitten), Salz und Pfeffer aus der Mühle (nach Geschmack), 1/8 gemahlener Safran oder Kurkuma, 2 EL gehacktes Koriandergrün (plus mehr zum Garnieren), 1 kleine Bio-Bitterorange oder Bergamotte oder 1 kleine süße Bio-Orange

Zubereitung: Ras el Hanout, Orangenpulver und Chilipulver in einer kleinen Schüssel verrühren und mit dieser Mischung das Fischfilet von beiden Seiten einreiben. Je mehr Sie verwenden, desto würziger wird es. Das Öl in einem großen Schmortopf bei mittlerer Temperatur erhitzen.

Wenn das Öl heiß ist, die Zwiebeln und den Knoblauch zugeben und alles gut vermengen. Den Fisch mit der Hautseite nach unten darin kurz anbraten, nur 1-2 Minuten, dann wenden und von der anderen Seite sautieren. Der Fisch sollte sich außen verfärben und sich leicht zusammenziehen, aber nicht durchgaren. Nun vorsichtig aus dem Topf heben und auf einen Teller legen.

Die Kartoffeln, die Zucchini, die Paprikaschote, die Salzzitrone, die Sultaninen und die Orangenfilets mit gerade so viel Wasser in den Topf geben, dass das Gemüse bedeckt ist. Salz, Pfeffer, Safran und noch 1 Prise Ras el Hanout und Chilipulver zugeben und etwa 10 Minuten leise köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Nach Bedarf Wasser angießen, damit die Kartoffeln bedeckt bleiben.

Wenn das Gemüse gar ist, den Fisch zusammen mit den Oliven, dem Koriandergrün und nach Belieben 1 Spritzer Saft von der Bitterorange zurück in den Topf legen. Kurz sieden lassen, bis die Filets gerade durchgegart sind. Dabei noch ein wenig Wasser zugießen, sodass die Filets nicht mehr als bis zur Hälfte in der Sauce liegen. Das dauert nur wenige Minuten. Die Sauce abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen. Heiß servieren und mehr Koriandergrün dazureichen.

Orangen-Pannacotta mit Orangenkompott

Zutaten: 625 g Schlagsahne, 2 TL gemahlene Gelatine, 100 g Zucker, 125 ml Orangensaft, 1 TL feiner Abrieb einer unbehandelten Bio-Orange, 2 EL Whisky, ½ TL Vanilleextrakt, ¼ TL Orangenextrakt oder Orangenblütenwasser, für das Orangenkompott: 2 mittelgroße bis große Bio-Orangen, 3 TL Rohrzucker oder Honig, ¼ TL Vanilleextrakt

Zubereitung: 250 g Sahne in einen mittelgroßen, schweren Topf geben und mit der gemahlenen Gelatine bestreuen. Vorsichtig auf die Gelatine klopfen, damit sie in die Flüssigkeit sinkt. 5 Minuten ziehen lassen. Die Sahne auf niedriger Stufe langsam erhitzen, dabei 4-5 Minuten sanft rühren, bis sich die Gelatine vollständig aufgelöst hat. Die Sahne soll nicht aufkochen.

Den Zucker, die restliche Sahne, den Orangensaft und den Orangenabrieb unterrühren. Bei niedriger Temperatur weiter erhitzen, bis der Zucker sich aufgelöst hat und die Sahne gleichmäßig erwärmt ist. Den Whisky sowie Vanille- und Orangenextrakt unterrühren, dann den Topf vom Herd nehmen.

Gleichmäßig auf sechs Dessertgläser oder -schalen oder auch einfache Trinkgläser aufteilen und mit Frischhaltefolie abdecken. Über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Die Orangen so schälen, dass nur das Fruchtfleisch bleibt. Dieses in kleine Würfel schneiden, sodass ein Volumen von etwa 500 ml (in einem Messbecher abgemessen) herauskommt. Dann mit dem braunen Zucker und der Vanille in einen Topf geben und leicht siedend 5 Minuten erhitzen. Dabei mit einem Holzlöffel umrühren. Den Topf vom Herd nehmen, den Inhalt in eine Schüssel umfüllen und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Zum Servieren jeweils 1 gehäuften Esslöffel Orangenkompott auf die Pannacotta geben und nach Belieben zusätzlich mit leicht gesüßter Schlagsahne verzieren.