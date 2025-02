Für eine bessere Verdauung Gesundheit beginnt in der Küche: Drei Rezepte für einen gesunden Darm

Gerichte wie Frischkornmüsli mit Apfel und Banane zum Frühstück tun dem Darm gut. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 14:45 Uhr

Ein gesunder Darm beginnt in der Küche. Hier gibt es drei Rezepte, die dem sensiblen Organ guttun, die Verdauung optimieren und die gesamte Gesundheit fördern.

Ein gesunder Darm ist das Herzstück unseres Wohlbefindens – er beeinflusst nicht nur unsere Verdauung, sondern auch das Immunsystem, unsere Stimmung und das allgemeine Energielevel. Doch Stress, unausgewogene Ernährung und Umweltfaktoren bringen das sensible Gleichgewicht des Organs schnell ins Wanken. Wie lässt sich dem entgegenwirken? Darmgesundheit beginnt in der Küche: Mit den richtigen Lebensmitteln und Zubereitungsweisen lässt sich das eigene Wohlbefinden langfristig verbessern.

Ernährungsberaterin Saskia Johanna Rosenow schildert in ihrem neuen Buch "Der 4-Schritte-Plan für einen gesunden Darm" (ZS Verlag, ab 5. Februar erhältlich), wie eine darmfreundliche Ernährungsweise in den Alltag integriert werden kann und teilt einfache, aber leckere Gerichte, die dem Organ guttun. Drei Rezepte gibt es hier.

Frischkornmüsli mit Apfel und Banane

Zutaten für 2 Personen: 100 g glutenfreier Nackthafer, 1 Banane, 1 Apfel, 2 EL frisch gepresster Zitronensaft, 4 EL Cashewkerne, 1/4 TL Zimtpulver

Zubereitung: Den Hafer in der Getreidemühle oder im Hochleistungsmixer schroten oder mahlen, dann in einer Schüssel mit 300 ml kaltem Wasser übergießen und über Nacht bei Raumtemperatur quellen lassen.

Am Folgemorgen die Banane schälen und mit einer Gabel zerdrücken. Den Apfel waschen, vierteln und vom Kerngehäuse befreien. Drei Viertel des Apfels fein reiben, ein Viertel klein würfeln. Die Banane und den geriebenen Apfel zusammen mit dem Zitronensaft unter den Frischkornbrei heben.

Das Müsli auf zwei Schalen verteilen und nach Belieben und Verträglichkeit mit gehackten rohen oder gerösteten Cashewkernen, Apfelwürfeln und Zimt bestreuen.

Darmstreichler-Möhrensuppe

Zutaten für 2 Personen: 1 Möhre (250 g), 500 ml Gemüsebrühe, 2 Stiele Petersilie, Salz, Pfeffer, 1/2 TL Kreuzkümmelpulver

Zubereitung: Die Möhre putzen, schälen und in kleine Stücke schneiden. Die Möhre und die Brühe in einem Topf aufkochen, bei schwacher bis mittlerer Hitze zugedeckt 1 Stunde köcheln lassen.

Kurz vor Ende der Garzeit die Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blätter fein hacken.

Die fertig gegarte Suppe fein pürieren, mit Salz, Pfeffer und nach Belieben sowie Verträglichkeit mit Kreuzkümmel abschmecken. Mit der Petersilie bestreut servieren.

Süßkartoffeln mit Kurkuma-Zucchini und pochiertem Ei

Zutaten für 2 Personen: 1 kleine Süßkartoffel (ca. 300 g), 300 ml Gemüsebrühe, 2 Zucchini (ca. 500 g), 1 Stück Ingwer (ca. 3 cm lang), 2 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 1 TL Kurkumapulver, 3 EL Apfelessig, 2 Eier

Zubereitung: Die Süßkartoffel schälen und quer in 0,5-1 cm dicke Scheiben schneiden. In einem Dampfeinsatz verteilen. Die Gemüsebrühe in einem passenden Topf mit eingehängtem Einsatz aufkochen. Die Süßkartoffeln zugedeckt bei mittlerer Hitze in 20 bis 25 Minuten weich dämpfen.

Inzwischen die Zucchini waschen, putzen und würfeln (1 cm Kantenlänge). Den Ingwer schälen und fein reiben.

Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Zucchini darin bei mittlerer Hitze zugedeckt 5 bis 7 Minuten dünsten, zwischendurch umrühren. Mit Salz, Pfeffer, Kurkuma und Ingwer verfeinern.

In einem großen Topf reichlich Wasser, 1 TL Salz sowie Apfelessig zum Sieden bringen. Mit einem Kochlöffel einen Strudel im Wasser erzeugen. Die Eier nacheinander in eine Tasse aufschlagen und vorsichtig ins Auge des Strudels gleiten lassen. 3 bis 4 Minuten pochieren.

Die Süßkartoffeln auf zwei Tellern anrichten, salzen und pfeffern. Die Zucchini darauf verteilen. Je 1 Ei mit einem Schaumlöffel auf einen Teller heben. Leicht salzen und pfeffern.